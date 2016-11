TOP 100 DE TENNIS-ATP Ce qu'il faut retenir en fin d'année 2016

Résultat des courses: Andy Murray a fini par dépasser Djokovic au classement général

Seuls cinq pays, sur les 36 représentés, disposent d'au moins trois joueurs dans le Top 50 (France, Espagne, Etats-Unis, Allemagne et Croatie).

Les Bleus majoritaires dans le Top 100, le rajeunissement du Top 10 et ses 10 pays représentés, le poids du duo Murray-Djokovic en matière de prize money: tout ce qu'il faut retenir du Top 100 en fin d'année 2016.

La France reste reine du Top 100 Gaël Monfils (7e) est le premier des 12 joueurs français membres du Top 100, fin 2016.

Le contingent tricolore est le plus fourni, devant ses homologues espagnols (11) et argentins (9). Seuls cinq pays, sur les 36 représentés, disposent d'au moins trois joueurs dans le Top 50 (France, Espagne, Etats-Unis, Allemagne et Croatie). Pour la première fois depuis la création du classement ATP (1973), les dix premiers mondiaux sont originaires de 10 pays différents.

En 2006 comme en 2016, le top 6 des pays représentés dans le Top 100 est inchangé, même si on observe tout de même une baisse de niveau des Argentins (3 Tops 30 en 2006, 0 en 2016) et des Russes (4 Tops 30 en 2006, 0 en 2016).

Les Suédois (3 Tops 100 en 2006) ont disparu, comme les Chiliens (2). En s'intéressant aux moyennes d'âge, on constate que les contingents français et espagnols ont nettement vieilli (+4,3 ans et +5,5 ans, voir ci-dessous), au contraire de la Team US (-1,4 an), ce qui met en évidence des dynamiques contraires. L'absence de Big Four a profité à d'autres joueurs.

Le total de points du top 10 (56.910) est le plus faible depuis 2010 (56.690), alors qu'à eux deux, Andy Murray et Novak Djokovic ont compilé 24 190 points. Derrière ce Big Two, la compétition a été plus équilibrée, en l'absence de Big Four: Raonic (3e) émarge à 5450 points, contre 8265 fin 2015 pour Federer (3e); idem pour le comparatif des 10es: 3060 points pour Berdych fin 2016, 2635 points pour Tsonga fin 2015.Au total, 17 joueurs ont dépassé la barre des 2000 points (15 en 2015), 25 celle des 1500 points (21), et 45 celle des 1000 points (42). Le Top 10 de fin de saison a (un peu) rajeuni, une première depuis 2008-2016 a été l'année de la promotion de la #NextGen par l'ATP, soucieuse de préparer au mieux l'après-Big Four. L'un de ses membres, Roger Federer (35 ans, 16e), a glissé hors du Top 10 pour la première fois depuis 2002. Dominic Thiem (23 ans, 8e) l'a, lui, intégré suite à sa demie à Roland-Garros. Pour la première fois depuis 2008, la moyenne d'âge du Top 10 en fin de saison est à la baisse: 28,7 ans, contre 30,1 ans fin 2015 (record). Murray et Djokovic, c'est 21% du prize money global du Top 100Numéro un mondial depuis le 7 novembre, Andy Murray a également dépassé Novak Djokovic au classement du prize money, qui additionne les gains en tournoi pendant l'année, hors garanties (13,35 vs 12,64 millions de dollars). En 2015, le Serbe avait encaissé 21,6 millions de dollars. À lui seul, le Big Two concentre 21% du prize money global du Top 100. Comme pour le total de points du Top 10 (voir ci-dessus), le prize money consolidé du Top 10 (55,2 millions de dollars) est en baisse par rapport à 2015 (65,1) et 2014 (59,6). Le Top 10 ne pèse «que» 44,6% du prize money du Top 100, contre 49,2% en 2015 et 48,1% en 2014. À nouveau, il serait réducteur d'associer au classement d'un joueur du Top 100 un niveau de revenus bien défini: il convient d'étudier sa progression sur l'année, son profil (simple uniquement, simple et double), ainsi que sa programmation. 132e mondial fin 2016, le Canadien Vasek Pospisil (39e au début de l'année) est ainsi 44e mondial au classement du prize money. Il a gagné 883.227 dollars, quand le 83e à l'ATP, Thiago Monteiro, qui a joué 51 de ses 64 matches sur le circuit Challenger, n'a lui glané «que» 149.336 dollars.