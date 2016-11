PROCHAIN ADVERSAIRE DE LA JSK À TIZI OUZOU L'Olympique de Médéa voit grand

Pour le coach Sid Ahmed Slimani, l'O Médéa a un bon coup à jouer à Tizi Ouzou, d'autant plus que les derniers succès des camarades de Addadi, ont sérieusement «boosté» les étonnants Bleus du Titteri.

Ce week-end, pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1 Mobilis, les Canaris du Djurdjura seront les hôtes des Bleus du Titteri, en l'occurrence l'O Médéa. Un néo promu qui partage désormais la troisième place avec le MC Alger, avec 20 points, à la faveur de son dernier match retard remporté à domicile, aux dépens du MO Béjaïa (4-0).

Le club phare du Titteri que drive toujours le coach Slimani, affronte donc pour la première fois, pour le compte du championnat, son très prochain prestigieux hôte kabyle, au moment où les gars de la ville des Genêts se cherchent toujours. Il est vrai qu'au lendemain de leur dernière sévère défaite essuyée à Relizane face au Rapid sur le score édifiant de 3 à 1, les Canaris que coache le Tunisien Sofiane Hidoussi, avaient vraiment touché le fond.

Les 32èmes de finale qui se sont déroulés ce week-end, ont tout de même permis au ténor kabyle, de se refaire une santé en éliminant sur le score éloquent de 5 à 0 les amateurs du Widad Tissemsilt, avec à la clé un premier triplé de Boulaouidet.

Côté médéen, l'entrée en lice dans l'épreuve populaire de l'Olympique a été très probante à Aïn Fakroun aux dépens du CRBAF (2-0).

Les gars du Titteri qui carburent actuellement à plein régime, à l'image de leur actuel meilleur buteur du championnat de la Ligue 1, en l'occurrence l'attaquant Hamia que vise désormais plusieurs ténors, comme la JS Kabylie, s'avèrent désormais un très sérieux écueil à franchir ce week-end, par le club numéro un de la Kabylie.

Les Canaris qui restent pour l'instant le seul ténor de la Ligue 1 à n'avoir pas encore remporté le moindre succès à domicile, et qui a ainsi concédé au stade du 1er-Novembre la bagatelle de six matchs nuls, pourra-t-il mettre fin samedi prochain à cette longue série de contre-performances, sans précédent?

En tout cas, selon le coach Sid Ahmed Slimani, l'O Médéa a vraiment un bon coup à jouer à Tizi Ouzou, d'autant plus que les derniers succès en date des camarades du capitaine Addadi, ont sérieusement «boosté» les étonnants Bleus du Titteri. Cette première sortie des Médéens dans la ville des Genêts va-t-elle permettre aux protégés du coach Slimani de se maintenir sur le podium, ou alors donner lieu à un véritable sursaut de la part de son prochain hôte qui joue désormais son maintien?

Les Kabyles du Djurdjura sont actuellement sous pression, et le dernier profond mécontentement en date de certains fans des Canaris, s'est malheureusement caractérisé le week-end dernier par des actes des plus condamnables envers le ténor de la Kabylie. Samedi prochain, les camarades de Mebarki jouent très gros à Tizi Ouzou, devant un adversaire dont le football actuel a déjà surpris plus d'un ténor, et non des moindres. Dixit le coach Slimani: «Mon équipe est capable de revenir de Tizi Ouzou avec un résultat très probant, et qui devra permettre à l'OM d'effectuer une fin de phase aller sur le podium. Samedi prochain, nous irons affronter la JS Kabylie sans le moindre complexe, avant d'accueillir le MCA!».

L'Olympique de Médéa voit désormais grand, et les Canaris du Djurdjura sont de leur côté, impérativement mis en demeure de relever la tête, au risque de vivre une fin de première partie de championnat des plus compliquées. Boulaouidet retrouvera donc ce week-end son ancien club, avec pour mission majeure de faire chuter un nouveau promu qui tremble très rarement cette saison en Ligue 1 Mobilis.