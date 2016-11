USM EL HARRACH La bande à Charef veut confirmer

Par Saïd MEKKI -

Younès et ses partenaires préparent activement le chaud derby face au CRB

Les Harrachis, qui restent sur une qualification aux 16es de finale de la coupe d'Algérie, préparent activement leur prochain derby contre le CRB, prévu ce vendredi, au stade du 5-Juillet à partir de 17h.

L'objectif de l'équipe drivée par le coach Boualem Charef est d'arracher le maximum des neuf points restant en championnat avant la trêve, d'autant que deux matchs se dérouleront à Alger.

En effet, ils disputeront leur derby en recevant au stade du 5-Juillet le CRB; ils iront par la suite à Relizane avant de clore la phase aller en recevant l'Olympique de Médéa. Revigorés par leur dernière qualification, bien que difficile, en coupe d'Algérie face au MCB Oued Sly, Zeghba et ses coéquipiers veulent rester sur la dynamique des bons résultats en essayant de bien terminer cette phase «aller» du Championnat professionnel de la Ligue 1 Mobilis.

En effet, depuis leur lourde défaite à Béchar face à la JS Saoura (4-1), les Harrachis se sont vite rattrapés en comptabilisant 7 points sur les 9 possibles par la suite.

Les joueurs du coach Charef se sont imposés d'abord face à l'USM Alger (0-2) avant de battre l'ES Sétif (1-0).

Lors de leur dernier match en déplacement, les joueurs de l'équipe chère au président Mohamed Laïb ont ramené un précieux point du nul face au CS Constantine. Et c'est ainsi que les joueurs harrachis jouissent d'un moral au beau fixe et cherchent donc à enregistrer une autre victoire, mais cette fois-ci dans un derby qui s'annonce des plus difficiles devant une équipe du CR Belouizdad bien décidée à se rattraper. Seulement, l'USMH part avec les faveurs des pronostics dans la mesure où l'équipe connaît une bonne stabilité alors que le Chabab vit une de ses plus difficiles saisons avec beaucoup de problèmes aussi bien sur le plan administratif que financier et bien évidemment sur le plan moral avec des résultats qui tardent à venir.

Les Siahi et consorts veulent bien saisir cette occasion de la mauvaise passe que traverse le Chabab pour l'épingler et ainsi encaisser les trois points de la victoire. Après une journée de repos dimanche, soit au lendemain de leur qualification aux seizièmes de finale de la coupe d'Algérie, les joueurs du coach Charef ont repris les entraînements hier pour préparer leur derby de vendredi prochain face aux gars du CRB.

Pour le moment, au classement général, les deux équipes se trouvent au bas du tableau. Ce qui explique qu'une victoire est impérative pour s'extirper de cette zone dangereuse des relégables.

L'USMH partage la 10e place avec le CSC et la JSK avec 13 points chacune à un seul point de leur adversaire du jour, le CRB qui partage la première place des relégables avec le NAHD avec 12 points chacun. Pour Younès «ça serait bien difficile devant le CRB, mais nous viserons bien entendu la victoire.

Maintenant que nous sommes sur une série de bonnes performances, nous devons absolument rester sur cette dynamique», a conclu le Harrachi.