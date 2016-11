APRÈS LA DÉFAITE FACE AU PARIS SG Ghezzal "frustré"

L'international algérien de l'Olympique Lyonnais Rachid Ghezzal s'est dit «frustré» après la défaite concédée dimanche soir à domicile face au Paris SG (1-2) en clôture de la 14e journée du championnat de Ligue 1 française de football.

«En seconde mi-temps, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec le PSG et il y a beaucoup de regrets et de frustration. Le coach ne nous a jamais demandé de ne pas jouer en première mi-temps, mais on a eu un peu peur de Paris», a indiqué le joueur algérien à la presse à l'issue de la partie.

A l'issue de ce revers, le club rhodanien pointe à la 7e place au classement avec 22 points alors que le PSG est revenu à un point du leader l'OGC Nice.

Ghezzal, qui avait manqué les deux derniers matchs de son équipe dont celui de mardi dernier contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions (victoire 1-0), a effectué son retour dans le onze entrant de l'entraîneur Bruno Genesio, cédant sa place à la 81e minute de jeu à son coéquipier Lucas Tousart. «On avait encore en tête la grosse claque prise lors du Trophée des Champions (4-1, ndlr) et c'est dommage», a-t-il regretté. Le joueur algérien qui souffrait à l'aine, avait été contraint de déclarer forfait pour le match en déplacement de la sélection algérienne face au Nigeria (défaite 3-1), le 12 novembre pour le compte de la deuxième journée des qualifications du Mondial-2018.