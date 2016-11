LIGUES 1 ET 2 PROFESSIONNELLES La fin de la phase aller fixée au 24 décembre

La 15e et dernière journée de la phase aller du championnat des Ligues 1 et 2 Mobilis de football se jouera le week-end des 22, 23 et 24 décembre prochain, a annoncé hier la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Cette journée sera suivie des matchs des 1/8es de finale de la coupe d'Algérie prévus le mardi 27 décembre, selon le calendrier du mois de décembre dévoilé par l'instance dirigeante de la compétition sur son site officiel. Les 13e et 14 journées de la Ligue 1 se joueront respectivement les week-end des 1er, 2, 3 décembre et 8, 9, et 10 décembre. Concernant la

Ligue 2, la 11e journée se jouera ce week-end, alors que les 12e et 13e journées seront programmées respectivement le mardi 6 décembre et le week-end des 8, 9, et 10 décembre. La 14e journée de Ligue 2 se jouera, quant à elle, le mardi 20 décembre. Les 16es de finale de la coupe d'Algérie se dérouleront les vendredi 16 et samedi 17 décembre.



Les Ligues 2 et 1 professionnelles observeront une trêve hivernale à partir du mercredi 28 décembre.

Calendrier de décembre:

Ligue 1 professionnelle:

13e journée: 1, 2, 3 décembre

14e journée: 8, 9, 10 décembre

15e journée: 22, 23, 24 décembre

Ligue 2 professionnelle:

11e journée: 1, 2, 3 décembre

12e journée: 6 décembre

13e journée: 8, 9, 10 décembre

14e journée: 20 décembre

15e journée: 22, 23, 24 décembre

Coupe d'Algérie:

1/16es de finale: 16 et 17 décembre

1/8es de finale: 27 décembre.