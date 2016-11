VERTS D'EUROPE Soudani domine le classement avec 9 buts

L'attaquant international algérien du Dinamo Zagreb (Div.1 croate de football) Hilal Soudani, buteur dimanche en championnat face à Osijek (2-0) occupe la tête du classement des internationaux algériens évoluant en Europe avec 9 buts toutes compétitions confondues.

Le joueur algérien compte 7 buts en championnat et 2 en Ligue des champions d'Europe.

L'ancien joueur de l'ASO Chlef (Ligue 2/Algérie) devance l'attaquant du Standard de Liège (Div.1 belge) Ishak Belfodil qui a contribué dimanche à la victoire de son équipe face à Zulte-Waregem (4-1).

Belfdoil, qui en train de retrouver ses sensations depuis son départ du club émirati de Beni Yas, en est à son 7e but dont 3 en Europa League.

Riyad Mahrez (Leicester City), élu meilleur joueur la saison dernière de la Premier league anglaise partage avec Belfodil la 2e place avec 7 buts dont 4 en C1. Le joueur algérien le plus en vue la saison dernière est en baisse de régime, à l'image des résultats enregistrés par les Foxes qui se trouvent à deux longueurs des places relégables. Son coéquipier à Leicester Islam Slimani, deuxième meilleur buteur la saison dernière du championnat portugais avec le Sporting Lisbonne (27 buts) a marqué 5 buts dont 1 en Ligue des champions. En dehors du continent européen, l'attaquant d'Al-Sadd (Qatar) Baghdad Bounedjah est en train de faire parler la poudre en atteignant la barre de 10 buts, occupant ainsi la 1e place au classement des buteurs en compagnie du Marocain de Lekhwiya, Youssef Al-Arabi, et du Brésilien Romarinho d'Al-Jaïch. L'attaquant algérien de Courtrai (Div.1 belge) Idriss Saâdi, pressenti pour intégrer les rangs de l'Equipe nationale en vue de la coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon a marqué 9 buts ce qui lui permet d'occuper la 3e place au classement des buteurs de «Ligue Jupiler» en compagnie de Jelle Vossen (FC Bruges).