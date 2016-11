L'ES SÉTIF ACCUEILLE DANS 48H LE MO BÉJAÏA L'Entente dans l'expectative

L'Entente renoue avec ses travers

Depuis plusieurs semaines, les camarades de Djabou éprouvent toutes les peines du monde pour retrouver leur véritable visage affiché à Alger.

Le ténor le plus titré après la JS Kabylie, et club phare des Hauts-Plateaux de l'Est, accueille ce vendredi l'actuelle lanterne rouge de la Ligue 1 Mobilis, en l'occurrence les Crabes du MO Béjaïa qui retrouvent ce week-end le stade du 8-Mai 1945, en l'espace d'une semaine, où les Mobistes se sont fait éliminer de la coupe d'Algérie par le NAHD (0-1).

Les Ententistes en avaient fait d'ailleurs de même face au SCM Oran (2-0), sans avoir tout de même réellement satisfait le très difficile public sétifien du 8-Mai 1945. Pis encore, les supporters de l'Entente ont exigé haut et fort le départ du coach Amrani, alors que dans le même temps, il semblerait que le président Hammar ait décidé d'accorder à l'actuel entraîneur en chef de l'ESS, un autre sursis. Il est clair que depuis plusieurs semaines, les camarades de Djabou éprouvent toutes les peines du monde, à retrouver leur véritable visage affiché à Alger, et qui leur avait permis de s'imposer avec l'art et la manière aux dépens du NA Hussein Dey (2-0). D'ailleurs, depuis ce dernier probant succès en date glané face au Nasria, les prestigieux Noir et Blanc de l'Aigle noir, ont subitement renoué avec leurs éternels travers, et surtout n'ont plus remporté à ce jour la moindre victoire en championnat. Et lorsqu'un ténor de la dimension de l'ES Sétif ne gagne plus, cela fait grand bruit du côté d'Aïn Fouara. Il n'en demeure pas moins que le prochain hôte du MOB, occupe toujours pour l'instant une excellente position dans le haut du classement avec 19 points, et a donc de fortes chances de remonter sur le podium ce week-end, avant d'aller défier à Bologhine l'USM Alger. Il est donc impératif pour les coéquipiers de Djahnit et Bouchar, de renouer ce vendredi avec la victoire. Pour preuve, les Amada et consorts savent très bien qu'ils n'auront guère le droit au moindre faux pas au stade du 8-Mai 1945, où les Ententistes ont déjà laissé échapper plusieurs points, respectivement contre la JSK et face au MCO. Il est très clair que cette dernière défaite essuyée à Béchar devant la JS Saoura (1-2), et suite à laquelle les dirigeants sétifiens ont saisi la ligue, a été aux yeux des supporters de l'Entente, le revers de trop pour un ténor qui vise les premières loges cette saison. Il est vrai qu'au terme de la précédente saison, l'ES Sétif n'a pratiquement rien gagné, pas même une place qualificative à une compétition africaine ou arabe. Le ténor sétifien est donc aujourd'hui dans l'expectative, et les derniers échos qui nous sont parvenus de la capitale des Hauts-Plateaux ne sont guère rassurants pour le moment. De plus, les Sétifiens savent très bien que les Mobistes vont désormais défendre chèrement leur peau, tant il est vrai que les Crabes de Yemma Gouraya que drive depuis cette semaine Youcef Bouzidi, jouent carrément leur survie en Ligue 1 Mobilis. Les Ententistes seront donc confrontés ce week-end à des Bougiotes qui n'ont plus guère le choix, sinon celui de remonter la pente à tout prix. Un véritable prochain choc des extrêmes que l'Entente entend bien remporter, au risque de plonger davantage dans une crise dont les conséquences pourraient s'avérer fatales pour le coach Amrani, et à plusieurs joueurs qui ne font plus l'unanimité au sein de l'effectif sétifien. Au registre des blessés, l'attaquant Nadji fait l'objet de soins intensifs à Alger, avec l'espoir d'être aligné dans quarante-huit heures. La tension est montée sérieusement d'un cran au sein de l'Aigle sétifien, et ce vendredi au stade du 8-Mai 1945, les points valent désormais leur véritable pesant d'or pour l'Entente. Prestige oblige, l'ESS ne peut pas se permettre de jouer les seconds rôles, encore moins se contenter de souffler continuellement le chaud et le froid.