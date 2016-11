MALI OU MAURITANIE Qui affrontera les Verts?

Par Saïd MEKKI -

Jusqu'à présent aucune confirmation n'est parvenue de l'Instance fédérale algérienne à un mois et demi du début de la CAN 1017.

La sélection nationale mauritanienne et celle du Mali sont annoncées pour rencontrer leur homologue algérienne dans une double confrontation amicale avant la CAN 2017 prévue au Gabon du 14 janvier au 15 février prochain. Mais, jusqu'à présent aucune confirmation n'est parvenue de l'Instance fédérale algérienne à un mois et demi du début de cette prestigieuse compétition continentale.

Il faut bien se rappeler qu'en réalité, aucun match amical des Verts n'était programmé en cette année 2016. Et d'ailleurs, c'est le président de la FAF, Mohamed Raouraoua lui-même qui l'avait annoncé.

Mais, depuis, la situation des Verts a beaucoup évolué. Les Verts ont sérieusement compromis leurs chances en Coupe du monde après le semi-échec à Blida face au Cameroun (1-1) et leur défaite face au Nigeria (3-1) pour le compte, respectivement, de la première et la deuxième journée des éliminatoires du groupe «B» où figure également la Zambie.

Et c'est ainsi que l'objectif primordial pour les Verts actuellement n'est autre que cette CAN 2017 au Gabon où les Verts ont pour objectif minimum d'atteindre les demi-finales de cette compétition pour ne pas dire la finale.

Or, et comme les Verts ont connu trois changements dans leur staff technique (Gourcuff-Rajevac et enfin le Belge Georges Leekens), ce dernier a demandé à disputer deux matchs amicaux avant l'entrée en lice dans cette CAN 2017.

Ainsi, la première annonce pour une double confrontation amicale avec les Verts est venue de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) qui avait affirmé sur ses pages Facebook et Twitter que «La Fédération de football de Mauritanie a le plaisir d'annoncer la tenue officielle de deux matchs amicaux entre l'Algérie et la Mauritanie.

Les rencontres se dérouleront au stade Mustapha-Tchaker de Blida les 7 et 10 janvier 2017».

Non concernés par les éliminatoires du Mondial 2018 et par la phase finale de la CAN 2017, les Mourabitoune que dirige l'ancien international français Corentin Martins se préparent pour les éliminatoires de la CAN 2019 qui débuteront en mars prochain. Leur dernier match amical les a opposés à la sélection tunisienne, second adversaire des Verts à la CAN 2017, qu'ils avaient accrochée (0-0), il y a quelques semaines au Stade olympique de Gabès.

Après ces deux rencontres amicales contre les voisins mauritaniens, les poulains de Georges Leekens, qui se préparent pour la CAN au Centre technique national de Sidi Moussa, rallieront le Gabon le 12 janvier, soit à trois jours de leur première sortie en coupe d'Afrique face au Zimbabwe à Franceville.

Des critiques ont suivi cette annonce pour ce choix de la sélection mauritanienne à cause de la composante de cette sélection des joueurs locaux. En d'autres termes, les fans des Verts et les médias estiment que c'est un gros calibre que les Verts devraient rencontrer pour bien connaître leur niveau.

La Fédération mauritanienne réagit en annonçant vendredi dernier tout en affirmant que sa sélection nationale se déplacera pour donner la réplique à son homologue algérienne le 7 janvier à Blida avec «un effectif au complet y compris les joueurs évoluant à l'étranger». «La FFRIM tient à démentir les informations rapportées par la presse locale faisant état d'un déplacement en Algérie uniquement avec les joueurs locaux.

Le sélectionneur Corentin Martins a convoqué l'ensemble de son effectif y compris les éléments évoluant à l'étranger», a indiqué l'instance mauritanienne dans sa page officielle sur Facebook.

Seulement, entre-temps, des médias algériens annoncent que des pourparlers se déroulaient pour une double confrontation entre la sélection algérienne et son homologue malienne.Seulement, aux dernières nouvelles, les deux parties ne sont pas tombées d'accord pour une histoire de dates.

Le coach Leekens veut deux matchs amicaux entre le 7 et le 10 janvier prochain alors que les Maliens veulent la date du 12 janvier. La situation est pour le moment toujours floue puisqu'aucune information n'est parvenue de la FAF pour infirmer ou confirmer ces discussions avec les responsables de la Fédération malienne...

A noter qu'au programme des Verts établi sous la responsabilité du sélectionneur Georges Leekens, après ces deux rencontres amicales contre les voisins mauritaniens ou maliens (?), les Verts, qui se préparent pour la CAN au Centre technique national de Sidi Moussa, rallieront le Gabon le 12 janvier, soit à trois jours de leur première sortie en coupe d'Afrique face au Zimbabwe à Franceville.

Le staff technique de la sélection algérienne (38e nation mondiale et 5e en Afrique) prépare donc la phase finale de la CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février), où elle affrontera la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe dans le groupe B.

Les Verts entament le tournoi contre le Zimbabwe le 15 janvier à Franceville avant de croiser le fer contre la Tunisie et le Sénégal. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.