Issa Hayatou exprime sa profonde tristesse

Le président de la Confédération africaine de football, (CAF) Issa Hayatou, a exprimé avant-hier sa «profonde tristesse» et «la compassion de la grande famille du football africain», suite au tragique accident d'avion survenu en Colombie la nuit dernière, et qui a coûté la vie à des joueurs, encadreurs et dirigeants de l'équipe brésilienne de Chapecoense. L'avion se rendait à Medellin en Colombie pour y disputer la finale aller de la Copa Sudamericana, l'équivalent de la coupe de la Confédération de la CAF. L'avion, parti du Brésil, avait fait une escale en Bolivie avant de mettre le cap sur la Colombie. Il s'est écrasé cinq minutes avant son atterrissage sur l'aéroport José Maria Cordova de Rionegro, qui dessert Medellin, suite à des «pannes électriques».