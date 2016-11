14E JOURNÉE USMA-ESS fixé au samedi 10 décembre

Le choc de la 14e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis entre le leader l'USM Alger et l'ES Sétif (5e) se déroulera le samedi 10 décembre à 16h au stade Omar-Hamadi (Bologhine), selon le programme de la journée publié par la Ligue de football professionnel (LFP) hier.

Cette 14e journée s'étalera sur deux jours: le vendredi 9 décembre et le samedi 10 décembre. Outre l'affiche USMA-ESS, cette journée propose plusieurs matchs intéressants, entre autres O Médéa-MC Alger, DRB Tadjenanet-MC Oran ou encore CR Belouizdad-CA Batna.

A noter que trois matchs se joueront à huis clos: DRBT-MCO, CRB-CAB et MOB-JSS.

La 13e journée est prévue ce week-end avec un match avancé dès jeudi entre l'USM Bel-Abbès et l'USM Alger.