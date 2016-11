ACCIDENT D'AVION EN COLOMBIE Pelé affiche sa compassion

«La famille du football brésilien est en deuil», a affirmé la légende du football Pelé, après la mort de 75 personnes en Colombie dans l'accident d'avion où voyageaient 81 personnes, dont l'équipe brésilienne de football de Chapecoense. «C'est une tragédie. Mes condoléances vont aux familles des personnes décédées. Qu'elles reposent en paix», a écrit le «Roi» Pelé, 76 ans, sur son compte Twitter. L'accident de l'avion, qui transportait l'équipe de Chapecoense jusqu'à Medellin, en Colombie, pour affronter l'Atletico Nacional en finale aller de la Copa Sudamericana, a fait 75 morts et six rescapés, et déclenché avant-hier un deuil national au Brésil. L'avion, parti du Brésil, avait fait une escale en Bolivie avant de mettre le cap sur la Colombie. Il s'est écrasé cinq minutes avant son atterrissage sur l'aéroport José Maria Cordova de Rionegro, qui dessert Medellin, suite à des «pannes électriques». Les rescapés sont trois footballeurs du club brésilien de Chapecoense -Jackson Follmann, Alan Ruschel et Hélio Hermito Zampier Neto - ainsi que deux membres d'équipage et un journaliste.