ANCIENS INTERNATIONAUX ALGÉRIENS Stage pour l'obtention de la licence CAF B

La Fédération algérienne de football (FAF), organise deux stages de formation pour l'obtention du premier module de la Licence CAF B à l'intention des anciens joueurs internationaux déjà titulaires de la licence CAF C, a indiqué l'instance fédérale. Cinquante anciens internationaux entre autres Saifi, Dziri, Zeghdoud ou encore en activité à l'image de Essaïd Belkalem de Madjid Bougherra prendront part à ces deux stages. Les candidats seront scindés en deux groupes. Le stage du premier groupe prévu initialement du 20 au 24 novembre 2016, se déroulera finalement du 12 au 15 décembre 2016 au Centre technique national de Sidi Moussa alors que le stage du deuxième groupe se déroulera entre le 20 et le 30 décembre 2016 dans un lieu qui sera communiqué ultérieurement. Les candidats retenus sont priés de se présenter le 11 décembre 2016 à 16h au Centre technique national de Sidi Moussa munis d'un certificat de bonne santé et de la licence CAF C.