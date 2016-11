COUPE DES CONFÉDÉRATIONS 2017 Début de la vente des billets aujourd'hui

La vente des tickets de la coupe des Confédérations Russie 2017 au grand public débutera jeudi, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA) hier sur son site officiel. Cette phase de vente s'étendra jusqu'au 19 janvier 2017. Des billets pour les 16 matchs de la compétition -y compris des billets de catégorie 4 réservés aux résidents russes- seront mis à disposition de toutes celles et tous ceux qui souhaitent se rendre dans les stades. Au total, 695 000 billets sont disponibles pour le grand public. Les supporters peuvent acheter jusqu'à six billets par match pour un maximum de dix matchs. De plus, il sera également possible de se procurer des séries de billets spécifiques à un site afin d'assister à toutes les rencontres d'une même ville hôte. Les billets seront livrés gratuitement par courrier à partir d'avril 2017. Des billets à accès spéciaux seront également disponibles pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Le tirage au sort du 26 novembre dernier à Kazan a donné jour à des duels qui promettent d'être particulièrement intéressants et d'offrir un grand spectacle sur les différentes pelouses. Le groupe A est composé de la Russie, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal et du Mexique, tandis que le champion d'Afrique, le Chili, l'Australie et l'Allemagne ont été versés dans le groupe B. L'identité du champion d'Afrique sera connue le 5 février prochain, date à laquelle se disputera la finale de la coupe d'Afrique des nations 2017 prévue au Gabon à partir du 14 janvier. La coupe des Confédérations se déroulera en Russie du 17 juin au 2 juillet 2017.