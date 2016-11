COURTISÉ PAR BESIKTAS ET GALATASARAY Brahimi enfin titulaire

Courtisé par des clubs turcs, l'international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, a été aligné pour la deuxième fois seulement cette saison d'entrée de jeu par son entraîneur Nuno Espírito Santo. Alors que le Besiktas et Galatasaray qui se sont positionnés pour le transférer au mercato hivernal, on parle de 15 millions d'euros, le FC Porto refait enfin confiance à son numéro 8.

Le milieu de terrain algérien a débuté la rencontre d'avant-hier soir en Taça da Liga, la coupe de la Ligue portugaise, face au Belenenses de Hassen Yebda, également titulaire.

Le match s'est soldé par un nul sans le moindre de but (0-0). Auteur d'une première période moyenne, Brahimi a quand même réussi a créer le danger, avec notamment deux coups francs très bien exécutés. En deuxième mi-temps, il a eu une grosse occasion pour marquer sur un tir bien placé au deuxième poteau mais le gardien adverse a réussi à le sortir.

Meilleur en seconde période, l'international algérien a joué l'intégralité de la rencontre pour la première fois cette saison. Avec trois matchs dans les neuf prochains jours pour Porto, dont un capital en Ligue des Champions contre Leicester City, Brahimi aura sûrement une autre occasion de jouer dans les jours à venir.

Quant à Yebda, l'ancien milieu de terrain des Verts a cédé sa place à la 53e minute pour les visiteurs, qui ont joué toute la deuxième mi-temps avec 10 joueurs.