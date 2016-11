FIFA-CORRUPTION Perquisitions en Suisse liées à l'attribution du Mondial 2006

Des perquisitions ont été menées le 23 novembre dans différents endroits en Suisse dans le cadre de l'enquête ouverte liée aux conditions d'attribution du Mondial 2006 à l'Allemagne, a rapporté hier le site de L'Equipe. L'enquête ouverte notamment à l'encontre de Franz Beckenbauer, sur des soupons d'escroquerie et de blanchiment d'argent, vise désormais également Urs Linsi, ancien secrétaire général de la Fédération internationale entre 1999 et 2007.

Le ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert en novembre 2015 une enquête criminelle visant Beckenbauer, en qualité de président du comité de candidature de l'Allemagne au Mondial-2006, ainsi que Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger et Wolfgang Niersbach. Les quatre hommes ont ensuite fait partie du comité d'organisation du Mondial-2006, remporté par l'Italie.

«Les suspects étaient membres du comité d'organisation du Mondial 2006. Un nouveau suspect est Urs Linsi, qui était à l'époque secrétaire général de la Fifa», précise le MPC dans son communiqué. L'enquête ouverte le 6 novembre 2015 par la justice suisse porte «sur le paiement de 6,7 millions d'euros effectué en avril 2005 par la Fédération allemande de football (DFB) à Robert Louis-Dreyfus» (ex-patron d'Adidas, partenaire de la DFB), précise encore le MPC.L'hebdomadaire allemand Der Spiegel avait révélé fin octobre 2015 en avançant que l'Allemagne aurait utilisé un fonds secret de 10 millions de francs suisses (6,7 millions d'euros) pour acheter des voix et obtenir l'organisation du Mondial 2006.