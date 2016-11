LEICESTER Slimani fait la différence

En dépit d'un parcours presque sans faute en Europe, Leicester City a du mal à vraiment lancer sa saison avec des résultats mitigés en Premier League et en coupe. Après 13 journées de championnat, les Foxes ont gagné seulement trois matchs et ne comptent que deux points d'avance sur la zone de relégation.

Malgré les difficultés de l'équipe, Islam Slimani a quand même réussi ses débuts en Angleterre après être arrivé comme le joueur le plus cher dans l'histoire du club, et avec des attentes encore plus grandes.

En effet, avec l'attaquant algérien dans le onze entrant de Claudio Ranieri, Leicester a gagné cinq de ses huit matchs cette saison, avec une moyenne de 2 points obtenus par match. Mais sans Slimani dans le onze, Leicester a remporté seulement deux matchs sur 12 disputés, avec une moyenne de seulement 0,63 point obtenu par match, une différence de 1,37 de moins. Quant aux statistiques de Slimani: en dix matchs et toutes compétitions confondues, l'international algérien a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives en 703 minutes sur le terrain. Autrement dit, Slimani est directement impliqué dans un but chaque 100 minutes pour Leicester.