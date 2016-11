MO BÉJAÏA Sendjak saisit la CRL

L'ex-coach du MO Béjaïa, Nacer Sendjak, a déposé une plainte contre la direction des Crabes auprès de la chambre de résolution des litiges de la FAF. Sendjak qui perçoit, rappelle-t-on, un salaire mensuel de 520 millions de centimes, réclame la régularisation de sa situation financière. D'après la nouvelle direction du MOB, il a déjà empoché la somme de 760 millions de centimes. Son congé de maladie expirera aujourd'hui et le nouveau président mobiste, Farid Hassissen, l'attend à Béjaïa pour discuter de sa situation et de son avenir, tout en engageant un nouveau staff technique conduit par Youcef Bouzidi pour prendre en main l'équipe après la résiliation à l'amiable des contrats de Lakhdar Adjali et Lyès Benhaha. «Si Sendjak revient, j'occuperai le poste de directeur technique», a annoncé Bouzidi, vendredi dernier, sur les ondes de la Radio algérienne. Bouzidi et ses adjoints ont entamé leur mission avant que le congé de maladie de Sendjak n'arrive à son terme. Les Crabes affronteront demain l'ES Sétif et ils resteront dans la ville de Aïn El-Fouara pour préparer le match retard contre le MC Alger, prévu mardi prochain au stade du 8-Mai 1945 à huis clos.