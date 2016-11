USM BLIDA Achiou donne son accord

Le milieu de terrain offensif du RC Arba Hocine Achiou devrait être la première recrue hivernale de l'USM Blida, a-t-on appris auprès du pensionnaire de la Ligue 2. L'ancien international algérien (37 ans) a donné son accord au manager général du club blidéen Abdennour Krebaza pour renforcer l'effectif en vue du mercato hivernal fixé du 15 décembre au 15 janvier. Achiou qui avait rejoint le RCA en janvier 2015 en provenance de l'USM Bel-Abbès sera libre de tout engagement cet hiver. En effet, le joueur à l'instar de plusieurs joueurs du RCA, a déposé un dossier au niveau de la commission de résolution des litiges (CRL) et a eu gain de cause. Toutefois, l'USMB interdit de recrutement par la Ligue de football professionnel (LFP) pour n'avoir pu régler ses contentieux envers ses joueurs, est appelée à apurer ses dettes pour espérer la levée de l'interdiction. L'USMB a enregistré cette semaine l'arrivée de l'entraîneur roumain Augustin Calin, en remplacement du Palestinien Said Hadj Mansour, limogé. Qualifiée aux 16es de finale de la coupe d'Algérie samedi dernier aux dépens de la JSM Béjaïa (1-1, aux TAB(2-1), l'USMB pointe à la 3e place au classement de la Ligue 2 avec 17 points à trois longueurs du leader la JSMB.