MC ALGER-RC RELIZANE (DEMAIN À HUIS CLOS À 17H) Le Mouloudia craint le Rapid

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Lions de la Mina qui restent sur deux succés consécutifs à domicile, et dont le dernier a été dans le cadre des 32èmes de finale aux dépens de l'ES Mostaganem (2-1), ont une bonne carte à jouer demain en fin de journée, contre un Mouloudia, de nouveau privé de son public.

Ce vendredi, le Mouloudia d'Alger accueille à huis clos au stade Omar-Hammadi de Bologhine, le Rapid de la Mina qui se déplace à Alger avec la ferme intention d'engranger de nouveaux points, maintien oblige. Les Relizanais qui jouent leur survie en Ligue 1 Mobilis, joueront donc sans le moindre complexe contre un prestigieux hôte du Doyen, dont la dernière sortie en date en championnat, a été finalement sanctionnée par la perte d'un derby face au CR Belouizdad (0-1), et que tous les fiefs de l'ancestral Mouloudia ont eu du mal à digérer. Pour preuve, la dernière défaite essuyée contre les gars de Laâqiba, a couté la perte de la première place que les gars de Bab El Oued partageaient avec leurs éternels frères ennemis voisins de Soustara. Demain, il faudra donc impérativement renouer avec la victoire face à un Rapid qui n'a plus rien à perdre, sinon de relever à tout prix l'incroyable défi de sortir de la zone rouge que ferme actuellement en queue de classement le MO Béjaïa. Le coach tunisien Bouakkaz a d'ailleurs été très clair dans ses derniers propos d'avant-match: Le RC Relizane doit revenir demain de Bologhine avec un résultat, autre que la défaite! Il est donc très clair que le dernier tombeur en date de la JS Kabylie (3-1), entend bien tenir la dragée haute ce week-end, à un MC Alger qui continue de souffler le chaud et le froid, au point où le coach Mouassa a été sérieusement déçu par le rendement de plusieurs joueurs, alignés dernièrement en coupe d'Algérie face à l'OM Arzew. Les Lions de la Mina qui restent sur deux succés consécutifs à domicile, et dont le dernier a été dans le cadre des 32èmes de finale aux dépens de l'ES Mostaganem (2-1), ont une bonne carte à jouer demain en fin de journée, contre un Mouloudia, de nouveau privé de son public. Il n'en demeure pas moins que le MCA a toujours eu le dernier mot, chaque fois qu'il a joué à huis clos, comme cela a été le cas depuis le début de la saison en cours, respectivement contre le MCO, le CAB, l'USMA, et l'OMA. Est-ce à dire que le Doyen s'exprime mieux lorsqu'il évolue loin de la pression de ses supporters? En tout cas, dans 24h les camarades de Mehdi Kacem auront fort à faire à une très redoutable et coriace formation relizanaise dont certains attaquants, notamment le duo Benayad-Tebbi, est actuellement en verve. Contrairement au MCA qui cafouille souvent son football, le RCR pratique actuellement un jeu très limpide qui peut réellement mettre en difficulté les protégés du coach Kamel Mouassa. Les Zidane, Guebli, Remache, Mekkaoui, Anane et consorts sont toujours aussi affûtés que par le passé, et leur expérience peut s'avérer payante demain à Bologhine, contre un Mouloudia capable du meilleur et du pire. Une très belle confrontation des extrêmes entre le Doyen et les Lions de la Mina, et qui vaut désormais son pesant d'or, autant dans le haut du tableau que le bas du classement actuel.