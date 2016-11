MC EL EULMA-ASO CHLEF (DEMAIN À HUIS CLOS-15H) Ifticène veut surprendre les Eulmis

Par El Bouali DJILALI -

L'équipe de l'ASO Chlef sera appelée à livrer demain un match décisif contre l'équipe du MC El Eulma pour le compte de la 11e journée de Ligue 2 Mobilis. Une rencontre très importante pour les protégés de Younès Ifticène qui veulent arracher la victoire afin de rester coller en haut du tableau et aussi récupérer les deux points perdus à domicile contre Aïn Fakroun. L'ASO doit à tout prix gagner ce match face aux Eulmis qui va donner plus de confiance au groupe. Les Chélifiens doivent profiter du huis clos pour s'imposer et sortir de la situation difficile que traverse le club sur le plan administratif et technique. Les Rouge et Blanc, qui restent sur une qualification en coupe d'Algérie la semaine dernière, devront sortir demain le grand jeu pour empocher les trois points et rester toujours en course pour l'accession en Ligue 1. Les joueurs sont prêts à réagir lors de ce match contre le MCEE et qui estiment que la victoire est désormais obligatoire, ajoutant qu'il n'est pas question de gaspiller encore des points. L'erreur est donc interdite pour les Chélifiens et afin de motiver les joueurs pour arracher la victoire, la direction a promis aux joueurs, en cas de succès, une forte prime. A présent, la balle est dans le camp des joueurs pour réaliser cette performance tant coinvoitée.