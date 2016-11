JOURNÉE MONDIALE DES HANDICAPÉS Programme chargé en Algérie

Le handi-basket féminin devrait être présent lors de ces deux journées de compétition consacrées

La Fédération algérienne handisport (FAH) et la Ligue algéroise spécialisée (LAH) ont initié conjointement, pour les 2 et 3 décembre prochain, un programme d'activité sportive pour célébrer la Journée mondiale des personnes handicapées coïncidant avec la date du 3 décembre de chaque année, a indiqué avant-hier l'instance sportive nationale. Le programme arrêté par les deux organisateurs comprend une exposition des trophées, médailles et matériel handisport qui aura lieu les 2 et 3 décembre, dans un stand spécial, qui sera implanté au Palais de la culture. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Mounia Meslem devrait inaugurer l'exposition en présence de quelques autres ministres dont celui de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué la même source.

«L'exposition qui s'étalera sur deux jours permettra au grand public de prendre connaissance des différents distinctions obtenues par le handisport algérien, ainsi que de l'importance du matériel spécifique pour l'autonomie de l'handicapé, et l'avancée qu'a connu la handisport algérien», précise-t-on. La journée du 3 décembre sera aussi consacrée à la compétition, avec l'organisation de plusieurs tournois en handi-basket, goal-ball, football inadaptés, des disciplines qui sont assez développées en Algérie. Les compétitions auront lieu à partir de 9h30 à l'Ecole supérieure de la Protection civile d'El Hamiz (Alger). En parallèle à ces activités, la ville de Boufarik abritera un marathon et une course sur fauteuil roulant, le 3 décembre. Quelque 70 concurrents des Ligues de Médéa et Blida sont annoncés pour prendre part à la course dont le départ, au matin, du centre-ville de Boufarik vers le centre-ville de Blida. «C'est un riche programme qui sera proposé aux présents pour célébrer la Journée mondiale des personnes handicapées, surtout que le sport est un moyen incontournable et efficace pour l'insertion sociale de cette frange de la société. Notre souci est d'associer un maximum d'athlètes dans un espace convivial», a expliqué le secrétaire général de la Fédération algérienne handisport (FAH), Karim Noui.

La Journée mondiale des personnes handicapées avait été proclamée le 3 décembre 1992 par les Nations unies, afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale, politique et sportive des personnes handicapées. «Par ailleurs, cette journée mondiale est l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits», a tenu à rappeler M. Noui, ajoutant que «le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail».