LIGUE 2 MOBILIS - 11E JOURNÉE:LA JSMB EN DANGER À SKIKDA Les poursuivants à l'affût

Les Béjaouis risquent de perdre leur place de leader en cas de faux pas

Le PAC, avec un seul point de retard sur la JSMB, pourrait reprendre la tête du classement qu'il a cédée il y a trois semaines, après l'avoir solidement occupée pendant les huit premières journées.

La 11e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue demain, s'annonce à l'avantage du dauphin Paradou AC, qui en cas de victoire en accueillant l'AS Khroub (9e) pourrait reprendre seul la première place du classement, surtout si l'actuel leader, la JSM Béjaïa, venait à perdre ou à faire match nul chez la JSM Skikda.

Le club de Kheireddine Zetchi n'accuse, en effet, qu'un seul point de retard sur la JSMB, faisant que le moindre faux pas de la part de cette dernière à Skikda permettrait au PAC de reprendre la tête du classement qu'il a cédée il y a trois semaines, après l'avoir solidement occupée pendant les huit premières journées.

La principale difficulté pour la JSMB réside dans le fait qu'après un bon début de saison, la JSMS a connu un passage à vide l'ayant reléguée à la 12e place, ce qui l'oblige à réagir et dès cette 11e journée, pour éviter de se retrouver en plein dans la zone de turbulences.

Une obligation de résultat qui devrait donc compliquer la tâche au club de Yemma Gouraya, en arrangeant en parallèle les affaires du dauphin Paradou AC, qui reste à l'affût tout comme l'USM Blida, 3e à trois longueurs derrière l'actuel leader et qui, ce week-end, aura la chance de recevoir l'Amel Boussaâda (10e).

Même les confrontations entre clubs de milieu de tableau s'annoncent palpitantes, particulièrement CRB Aïn Fakroun-CA Bordj Bou Arréridj, et surtout le choc MC El Eulma-ASO Chlef, entre anciens pensionnaires de l'élite.

Les lanternes rouges: GC Mascara (15e) et RC Arba (16e) auront la chance de jouer à domicile, en recevant respectivement le WA Boufarik (11e) et l'ASM Oran (6e) dans ce qui se présente comme la dernière chance d'amorcer une opération de leur propre sauvetage avant la fin de la phase «aller», surtout que l'écart avec les clubs non menacés de relégation commence à se creuser.

Le dernier match de cette 11e journée mettra aux prises le MC Saïda au nouveau promu, l'US Biskra.

Un chaud duel, entre clubs qui restent sur des victoires, et pas des moindres, puisque, si l'USB a remporté un match décisif contre le GC Mascara dans la course au maintien, le MCS est allé ramener trois points de chez le leader, la JSM Béjaïa.

Toutes les rencontres se joueront en présence du public, sauf à El Eulma, où le club recevant, le MCEE, est sanctionné d'un huis clos.