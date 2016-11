LIGUE 1 MOBILIS - 13E JOURNÉE:USM BEL ABBÈS-USM ALGER (AUJOURD'HUI -16H) Le leader joue gros dans la Mekerra

Par Bachir BOUTEBINA -

Un match qui se jouera aujourd'hui en présence d'un public très nombreux, et qui vaudra réellement le détour.

Les Rouge et Noir de Soustara s'apprêtent à livrer cet après-midi, un match en déplacement que l'actuel leader de la Ligue 1 Mobilis va devoir négocier avec beaucoup de sérieux, face à un hôte bélabbèsien qui pratique un football des plus respectables. Cette 13ème journée débute ainsi par une rencontre de choix dans la capitale de la Mekerra, entre deux ténors de la Ligue 1 capables d'élever de manière appréciable leur niveau, et qui partent à chances égales, à l'occasion d'une confrontation des plus indécises à suivre de près. Il n'en demeure pas moins que le leader usmiste joue gros contre El Khedra de l'Ouest, d'autant plus que le coach Mohamed Tahar El Ouazzani, a exigé de ses protégés la victoire, aux dépens des Rouge et Noir de la capitale. Du côté de la formation algéroise au sein de laquelle manquera à l'appel le défenseur axial Benyahia, pour cause de blessure, lors de son habituel conférence de presse d'avant-match livrée avant-hier matin à Bologhine, le coach Paul Put a reconnu toute la difficulté qui attend cet après-midi les gars de Soustara. Très pragmatique dans ses propos, le technicien flamand se méfie énormément de cette équipe de l'USMBA qu'il a visionnée de très près, et au sein de laquelle l'ex-sélectionneur du Burkina Faso pense sincèrement que ce serait une erreur de se focaliser seulement sur le très redoutable duo Balegh-Lamali. Il est vrai que ces deux attaquants bélabésiens, et notamment le premier nommé, dernier bourreau en date du RC Kouba, en coupe d'Algérie, peuvent s'avérer un véritable poison pour la défense usmiste, et dont la précédente prestation fournie contre le NT Souf, n'a guère été du goût du coach Paul Put. D'ailleurs, l'actuel patron technique des Rouge et Noir a très clairement laissé entendre aux médias, mardi dernier à Omar Hammadi, que le rendement global et actuel des Rouge et Noir est loin des véritables capacités du leader.

Pour le technicien belge, si sur le plan du mental, son travail commence à être palpable, il n'en demeure pas moins que face à une équipe de l'USMBA qui peut alterner entre le jeu court et long avec une grande facilité, notamment grâce à des joueurs très techniques, il va donc falloir faire très attention de ne pas offrir trop d'espaces, surtout sur un grand terrain comme celui du 24 Février de Sidi Bel Abbès. Il est donc très clair que c'est sur le plan purement tactique que la différence devra se faire entre les deux antagonistes du jour. Il est surtout vrai qu'un technicien comme Chérif El Ouazzani, qui a toujours prôné un football très ouvert, l'ancien emblématique international des Verts, ne manque pas d'atouts pour rivaliser avec le Belge Paul Put.

Les Bachiri, Bouguelmouna et consorts, vont toutefois faire très attention, face à des Rouge et Noir qui peuvent surprendre à tout moment leur hôte du jour. Les Guessan, et autres l'excellent Benkhemassa qui sera de nouveau associé au duo Koudri-Benguit, seront certainement une fois de plus les hommes de base des gars de Soustara. Reste à savoir si la paire centrale Chafaï-Abdellaoui tiendra réellement en respect la très remuante attaque locale d'El Khedra. Un match qui se jouera aujourd'hui en présence d'un public très nombreux, et qui vaudra réellement le détour.

Une rencontre de choix que le public sportif pourra d'ailleurs suivre en direct sur le petit écran, en guise d'ouverture d'un 13ème round qui promet sur tous les plans. L'USMBA veut faire chuter l'USMA, et les Rouge et Noir visent une première victoire en déplacement pour se rapprocher désormais du titre honorifique de champion de l'aller.