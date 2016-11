LIGUE 1 MOBILIS - 13E JOURNÉE:USM EL HARRACH-CR BELOUIZDAD (DEMAIN-16H) Duel des survivants

Par Saïd MEKKI -

Chaude explication entre voisins algérois

Le derby algérois USMH-CRB, prévu demain au stade du 5-Juillet se déroule au moment où les deux équipes se trouvent au bas du tableau et une victoire est autant impérative pour l'une que pour l'autre partie.

Donc en dehors de son caractère derby, ce choc reste ouvert à tous les pronostics dans la mesure où les joueurs des deux camps ne parlent que de victoire. Or, il n'y aurait qu'un seul vainqueur si vainqueur il y aura.

Les deux équipes restent d'ailleurs sur de bons résultats: en championnat, l'USM El Harrach reste sur un nul probant ramené de Constantine face au CS C (0-0) au moment où le CRB reste sur une belle victoire contre le MCA (1-0). Lors de leurs derniers matchs respectifs en coupe d'Algérie d'ailleurs, les deux formations, l'USMH et le CRB, se sont qualifiées difficilement, faut-il bien le préciser, face respectivement, au MCB Oued Sly (1-2) et l'AS Bordj Ghedir (0-1). Seulement et au vu du classement des deux équipes en championnat, la relégation est toute proche de l'un comme de l'autre.

Le CRB partage la première place des relégables avec le NAHD avec 12 points chacun alors que l'USMH partage la 10e place avec la JSK et le CSC avec 13 points chacun.

Donc un seul point sépare les deux antagonistes aujourd'hui. Et les trois points du match sont donc convoités par les deux parties. Mais le CR Bélouizdad a le plus besoin de points après les problèmes vécus par le groupe où l'instabilité au sein de la gestion de l'équipe a quelque peu gêné les joueurs pour bien s'exprimer sur les terrains. Quant à l'affaire Bougueroua qui a été condamné dimanche à une amende de 50.000 DA pour «détention de stupéfiants destinés à la consommation», les joueurs ont déjà oublié et se concentrent surtout sur ce deuxième derby consécutif qu'ils comptent bien gagner et ainsi prouver leur vraie valeur.

D'ailleurs, la victoire dans leur dernier derby a revigoré les joueurs du nouveau coach des Rouge et Blanc, Badou Zaki, mais le technicien marocain reste bien prudent pour cette rencontre, lui qui a averti ses joueurs sur «la ligne offensive harrachie».

Zaki affirme d'ailleurs que «l'USMH n'est pas une équipe facile». C'est ainsi qu'il a axé, entre autres, ses derniers entraînements sur le côté défensif de son groupe et surtout la conservation du ballon.

Quant à son joueur Bouchema, il estime qu'«El Harrach déterminera notre vrai niveau». Pour lui, «l'USMH est une équipe compétitive qui a confirmé d'ailleurs cette année également. En ce qui nous concerne, nous devons faire très attention et en même temps nous donner à fond pour assurer la victoire».

Côté harrachi, le moral est au beau fixe après le bon retour des joueurs en championnat ajouté à la qualification aux 16es de finale de la coupe d'Algérie.

Ce derby tombe donc à point nommé pour les joueurs du coach Boualem Charef afin de confirmer leur bonne évolution.

Charef enregistre d'ailleurs avec satisfaction la présence de l'ensemble de ses joueurs lors du dernier entraînement. Ce qui voudrait dire qu'il aura l'embarras du choix des joueurs pour composer son «onze» rentrant pour ce derby de la confirmation.

Pour Boulaklhoua, il affiche bien de l'optimise puisqu'il affirme qu' «un succès face au CRB, on y croit bien».

Le joueur estime toutefois que le match se jouera sur un détail. «Mais je suis certain que les premières minutes du match ont de l'importance sur le plan psychologique. Il faut que nous soyons présents pour dominer les débats...».

Le derby est donc bien lancé et il ne reste plus qu'à espérer qu'il se déroulera dans le fair-play le plus total.