AL-SADD Hamroun désigné joueur du mois de novembre

Le milieu offensif algérien d'Al-Sadd Jugurtha Hamroun, a été désigné meilleur joueur de l'équipe du mois de novembre, à l'issue d'un vote des supporters sur le compte officiel du club sur Instagram. Le joueur âgé de 27 ans s'est distingué lors du mois précédent par ses passes décisives et un but inscrit en championnat face à Al-Wakrah (1-1) le 20 novembre. Hamroun avait été sélectionné chez l'Equipe nationale des U23 où il avait pris notamment part au championnat d'Afrique des nations de la catégorie disputé au Maroc. Il compte six sélections pour deux buts marqués. Son compatriote à Al-Sadd, l'international Baghdad Bounedjah avait reçu la même distinction pour les mois de septembre et octobre. Al-Sadd a enregistré le départ de l'ancien latéral gauche international algérien Nadir Belhadj, qui vient de s'engager avec Sedan (Div. 3 française) après six ans passés avec le club qatari. Au terme de la 8e journée, Al-Sadd pointe à la 2e place au classement de la «Qatar Stars League» avec 18 points, soit quatre longueurs de retard sur le leader Al-Jaish.