CAN 2017 Abid Charef et Etchiali retenus par la CAF

Les Algériens Mehdi Abid Charef et Abdelhak Etchiali figurent dans la liste des 38 arbitres retenus par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier lors de la 31ème édition de la coupe d'Afrique des Nations, prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Mehdi Abid Charef sera parmi les 17 arbitres centraux et Abdelhak Etchiali aux côtés des 21 assistants. Le nombre des arbitres sélectionnés pour Gabon 2017 connaît une baisse Puisqu'il était de 44 (22 arbitres, autant d'assistants) lors de la précédente édition disputée, il y a deux ans, en Guinée équatoriale. La liste comprend également, des ténors du sifflet continental à l'instar du Sud-Africain Daniel Frazer Bennett, le Camerounais Néant Alioum (Cameroun), le Sénégalais Malang Diédhiou et le Gambien Bakary Gassama. Ce dernier est meilleur sifflet du continent ces deux dernières années.