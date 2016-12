CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE PAR ÉQUIPES DE BADMINTON 11 clubs attendus à la première étape

Onze clubs sont attendus pour prendre part à la première étape du championnat d'Algérie de badminton par équipes seniors (messieurs et dames), prévue ce week-end à la salle Harcha (Alger), a-t-on appris avant-hier, de la Fédération algérienne (FABa). La compétition se déroulera en deux niveaux: le premier consacré à l'élite et le second à la Nationale Une, en présence des Ligues de wilaya d'Alger, de Béjaïa et de Boumerdès. Le palier de l'élite va rassembler les six meilleures équipes de la saison passée, à savoir le champion sortant CASA Mohammadia (Alger), CR Tamaris (Alger), NB Dar El-Beïda (Alger), Protection civile (Alger), Madala (Béjaïa) et ES Béjaïa. La Nationale Une se jouera avec les autres équipes que sont l'AM Husseïn Dey (Alger), la JS Mohammadia (Alger), l'Adsoum Ouled Moussa (Boumerdès), le MB Béjaïa et l'AM Béjaïa. Le championnat d'Algérie de badminton par équipes se jouera cette saison en trois étapes à l'issue desquelles sera connu le vainqueur, tandis que les deux derniers de la Nationale Une rétrograderont et les deux premiers de cette division accéderont au palier supérieur.