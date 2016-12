CHEIKHOU KOUYATÉ, CAPITAINE DU SÉNÉGAL "Faire mentir nos statistiques contre l'Algérie"

Le capitaine de la sélection du Sénégal, Cheikhou Kouyaté, se montre confiant avant la CAN 2017, même si les Lions de la Teranga nourrissent un complexe devant l'Algérie et la Tunisie. «On est ambitieux. On veut aller jusqu'au bout de la compétition. Mais, pour y arriver, il faut d'abord s'imposer en matchs de poule. On est fatigué de se mordre les doigts après chaque compétition internationale. Lors de ses deux dernières participations, l'équipe du Sénégal est rentrée plus tôt que prévu. C'est pour cela que notre objectif cette fois-ci reste clair: faire plaisir au peuple sénégalais...

On doit vraiment se faire pardonner la désillusion de la CAN-2015.

Nous devrons montrer à tout le monde que le Sénégal est présent. Qu'il a de la valeur à tous les niveaux. Pour y arriver, on travaillera en équipe et on restera concentré jusqu'au bout», a indiqué le capitaine des Lions de la Téranga dans un entretien accordé à senxibar.com. «C'est vrai que nos derniers résultats contre la Tunisie et l'Algérie n'ont pas été positifs. Mais, les statistiques sont là pour être démenties.

On a conscience que ça ne sera pas facile pour nous mais ça ne le sera pas non plus pour eux.

L'équipe qui montrera plus d'envie passera et je souhaite que ça soit nous. Le premier match (contre la Tunisie, le 15 janvier) est absolument à gagner. Cela nous permettra de commencer en force.

Notre objectif est de terminer 1er de cette poule», a ajouté Kouyaté.

Le Sénégal sera le troisième adversaire de l'Algérie à la CAN 2017, comme c'était le cas lors de la dernière édition en Guinée équatoriale.