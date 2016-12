CÉRÉMONIE DES AFC AWARDS Hayatou reçoit le Diamant d'Asie à Abou-Dhabi

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Issa Hayatou a reçu le diamant d'Asie, plus haute distinction décernée chaque année par la Confédération asiatique de football, au cours de la cérémonie des AFC Awards tenue avant-hier soir au Emirates Palace à Abou-Dhabi, capitale des Emirats arabes unis. Cette récompense distingue des personnes pour leur «contribution exceptionnelle au développement du football en Asie». L'AFC reconnaît donc ainsi en Issa Hayatou un dirigeant sportif jouissant d'une vaste expérience et dont les «conseils sages, avisés et à-propos ont toujours été d'un apport déterminant pour tous ceux qui ont travaillé avec lui au niveau de la FIFA». «L'Afrique et l'Asie présentent des similitudes et font face aux mêmes défis, c'est indéniable. J'ai la conviction qu'ensemble, si nous continuons à parler d'une seule et même voix, nous sommes capables de grandes transformations dans notre domaine, et pouvons envisager le futur avec confiance et optimisme», a déclaré Issa Hayatou. La CAF était également représentée au cours de la cérémonie par Mohamed Raouroua (membre du comité exécutif), Suketu Patel (1er vice-président de la CAF), Almamy Kabele Camara (2e vice-président et membre du Conseil de la FIFA) et Hicham El Amrani (secrétaire général de la CAF).