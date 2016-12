DOPAGE-ATHLÉTISME La Russie reste toujours suspendue

La Fédération internationale d'athlétisme a maintenu avant-hier la suspension de la Russie de toutes compétitions, après la révélation d'un vaste système de dopage d'Etat, a annoncé l'IAAF à l'issue de son Conseil mondial. Cette décision a été prise à l'unanimité du Conseil, l'organe dirigeant de l'IAAF, et maintient des sanctions prises en novembre 2015, puis prolongées en mars et juin 2016, qui avaient privé les athlètes russes des Jeux olympiques de Rio. La Fédération russe d'athlétisme (Rusaf) «a fait des efforts depuis juin 2016», a estimé le Norvégien Rune Andersen, président de la Task Force consacrée à la Russie, mais doit encore donner la preuve que les contrôles antidopage sont effectués de manière «autonome», «sans interférence extérieure». Cette Task Force se déplacera en Russie en janvier afin de recueillir les réponses au rapport McLaren, dont le premier volet avait largement incriminé la Russie et dont le deuxième doit être dévoilé le 9 décembre, (vendredi prochain) à Londres. Un rapport sera ensuite transmis en février au Conseil de l'IAAF, a indiqué Rune Andersen. Les autorités russes avaient tenté ces derniers jours de donner des gages de bonne volonté au mouvement sportif. Le président Vladimir Poutine a ainsi promulgué le 22 novembre une loi sanctionnant de peines de prison les entraîneurs et médecins qui auraient poussé des sportifs à se doper.