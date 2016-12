LE CONTRAT AVEC PEUGEOT N'IRA PAS À SON TERME La FAF cherche un nouveau sponsor

La Fédération algérienne de football (FAF) cherche un nouveau sponsor dans le secteur automobile. Le contrat avec Peugeot devant expirer en 2019 n'ira pas à son terme.«La Fédération algérienne de football lance un avis d'adjudication de ses droits de marketing et de publicité auprès des annonceurs du secteur automobile pour la période 2017/2020. Cette consultation concerne les droits suivants: droits marketing et publicitaires de la FAF et de ses équipes nationales A, A', Olympique, U20, U17 et Féminine, en qualité de sponsor officiel, et les droits marketing sur les événements institutionnels de la FAF», a t-on indiqué dans un communiqué diffusé sur le site officiel de la Fédération. «Les soumissionnaires doivent déposer leur offre au plus tard le 22 décembre à 16h au siège de la FAF», a-t-on précisé dans le même communiqué.