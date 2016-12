LIGUE 1 MOBILIS Le programme de la 15e journée connu

La Ligue de football professionnel (LFP) a rendu public jeudi le programme détaillé de la 15e et dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis (22, 23 et 24 décembre), marquée par le déplacement périlleux du leader, l'USM Alger, chez la JS Saoura. Cette rencontre aura lieu le jeudi 22 décembre à 19h, en compagnie du match MC Alger - USM Bel-Abbès (17h). Le lendemain, quatre matchs ont été programmés, à savoir USM Harrach-O Médéa, CA Batna-RC Relizane, NA Husseïn-Dey - MO Béjaïa et ES Sétif-DRB Tadjenanet. La phase aller du championnat prendra fin le samedi 24 décembre avec le déroulement des rencontres MC Oran - CS Constantine et JS Kabylie - CR Belouizdad. La 13e journée de L1 débutera ce jeudi avec le match USMBA-USMA, tandis que la 14e journée aura lieu le week-end du 8, 9 et 10 décembre.