MONDIAL 2018 (QUALIFICATIONS-PRÉPARATION) Nigeria-Sénégal en mars prochain à Londres

La sélection nigériane, l'un des adversaires de l'Algérie en qualifications de la Coupe du monde 2018, disputera un match amical face au Sénégal en mars prochain à Londres, a indiqué la Fédération nigériane de football (NFF). «Je confirme que le match amical entre le Sénégal et le Nigeria est signé. Il se jouera en mars 2017 à Londres», a affirmé le président de la NFF Amaju Pinnick, cité vendredi par la presse locale. Ce match entre dans le cadre de la préparation de la suite des qualifications du Mondial 2018 en Russie. Le Nigeria qui reste sur une victoire face à l'Algérie (3-1) occupe le poste de leader du groupe B avec 6 points, soit quatre longueurs d'avance sur le Cameroun. L'Algérie et la Zambie ferment la marche avec 1 point. De son côté, le Sénégal, première nation africaine selon le dernier classement de la Fédération internationale (FIFA) occupe la 3e place du groupe D avec 3 points, derrière le Burkina Faso et l'Afrique du Sud qui se partagent la première place avec 4 points chacun. Le Sénégal est également l'un des adversaires de l'Algérie à la coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon (14 janvier-5 février).