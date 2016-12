MONDIAUX EN PETIT BASSIN (NATATION) Sahnoune risque de rater la 13e édition

Le nageur algérien Oussama Sahnoune, toujours dans l'attente d'un visa d'entrée au Canada, risque de rater les Mondiaux 2016 en petit bassin (25m), prévus du 6 au 11 décembre à Windsor, a-t-on appris avant-hier auprès du concerné. Le sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille va déjà faire l'impasse sur le voyage avec l'Equipe nationale de natation, hier au Canada, faute du précieux document toujours pas encore apposé sur son passeport. «La procédure de demande de visa a été faite en retard, la Fédération algérienne de natation (FAN) devait le faire juste après les championnats d'Afrique 2016 puisque la sélection s'est faite sur la base des résultats obtenus en Afrique du Sud, malheureusement ça n'a pas été le cas. Toute structure doit avoir une personne chargée de faire ce travail», a regretté Oussama Sahnoune. «J'ai alors demandé mon dossier pour m'occuper moi-même du visa depuis Paris sur Internet, je l'ai reçu (le dossier) avec un retard d'une dizaine de jours et voilà le résultat. Même la lettre de mon engagement a été envoyée en retard à la Fédération internationale (FINA)», a-t-il pesté. A Windsor (province de l'Ontario), le nageur de 24 ans a été engagé dans le 50 et 100m nage libre, mais sur son insistance, la FAN l'a inscrit (en retard selon l'athlète) aussi sur le 100m papillon, où Sahnoune vient de battre le record d'Algérie aux derniers championnats de France. «La Fédération n'a pas fait son boulot. Jusqu'à quand cette gestion? On a voulu me culpabiliser parce que je nage en France. Souad Cherouati est dans la même situation et n'a pas encore eu son visa. Si j'ai un peu de chance en obtenant le visa, je vais arriver la veille du début des Mondiaux», a conclu le double champion d'Afrique-2016 en 50 et 100m nage libre. Quelque 1 000 nageurs de 176 pays, dont cinq Algériens, sont attendus à Windsor, où seront mises en jeu 46 médailles d'or, pour prendre part aux 13es Mondiaux de natation en petit bassin de 25 mètres.