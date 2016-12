NOMINÉS POUR LE ONZE DE L'ANNÉE FIFA/FIFPRO Mahrez le grand absent

L'international algérien de Leicester City (Premier League) Ryad Mahrez est incontestablement le grand absent de la liste des 55 nominés pour le Onze mondial de l'année, une distinction prévue le 9 janvier avec les autres prix de la FIFA, selon la liste publiée jeudi par la FIFPro, le syndicat international des joueurs. Meilleur joueur de Premier League la saison dernière et sacré champion d'Angleterre avec Leicester, le milieu offensif algérien n'a pas été plébiscité par les 25 000 joueurs pro dans 75 pays recueillis par la FIFPro. Mahrez avait été nominé pour le Ballon d'or 2016 de France Football et «the Best» de la FIFA. Outre Mahrez, d'autres grands joueurs ne figurent pas parmi les 55 nominés à l'instar de Wayne Rooney, Iker Casillas, Arjen Robben, Yaya Touré, Vincent Kompany ou encore James Rodriguez. En revanche, neuf nouveaux apparaissent pour la 1ère fois dans les nominés: les Français Antoine Griezmann, N'Golo Kanté et Dimitri Payet, l'Ivoirien Serge Aurier, l'Espagnol Hector Bellerin, l'Italien Leonardo Bonucci, le Belge Kevin De Bruyne, l'Argentin Paulo Dybala et l'Anglais Jamie Vardy. La liste des 55 nominés résulte du vote de plus de 25.000 joueurs pro dans 75 pays recueillis par la FIFPro