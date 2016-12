TOURNOI TRI-NATIONS DE RUGBY À ORAN Une occasion pour faire connaître le rugby en Algérie

Le premier tournoi international de rugby en Algérie (Tri-Nations), prévu du 17 au 24 décembre au stade Ahmed-Zabana d'Oran en présence du pays organisateur, du Maroc et de la Tunisie, sera une occasion pour faire connaître davantage la discipline en Algérie, a indiqué le manager général de la Fédération algérienne de rugby.

«Ce tournoi sera une occasion pour faire connaître davantage ce sport d'abord, évaluer le niveau de cette jeune sélection algérienne et tester les capacités des rugbymen algériens en compétition internationale», a déclaré Aib Azzouz. L'idée d'organiser cet événement a été proposée en 2012, lors de l'Assemblée générale de Rugby Afrique, à Port Elisabeth, en Afrique du sud, et ne s'est concrétisée que récemment, a-t-il précisé.

Ce Tri-Nations va permettre ainsi à la sélection algérienne de se mesurer à deux des grandes nations africaines de rugby, en l'occurrence le Maroc et la Tunisie, dont les sélections nationales sont déjà classifiées par le World rugby, alors que l'Algérie ne l'est pas encore, a ajouté Aib Azzouz. «Nous n'avons pas encore de championnat national, toutefois nous organisons des tournois tous les deux mois pour les 20 clubs algériens qui existent», selon le même responsable.

Le tournoi se déroulera en trois matchs. Le premier aura lieu le 17 décembre et opposera l'Algérie au Maroc, le second est prévu le 21 décembre et mettra aux prises le Maroc et la Tunisie et enfin, le troisième se déroulera le 24 décembre entre l'Algérie et la Tunisie.

L'entrée au stade Ahmed-Zabana sera gratuite. Une tribune sera réservée aux familles désirant assister à ce tournoi, a-t-on noté de même source.