RETOUR SUR LA DÉFAITE DE L'USMA CONTRE L'USMBA Les Rouge et Noir toujours aussi fébriles

Par Bachir BOUTEBINA -

Cette quatrième défaite des Usmistes a tout simplement mis en lumière, de sérieux déséquilibres apparus depuis l'entame de la saison.

Tout le monde savait très bien que le dernier champion en titre algérois allait jouer gros avant-hier au stade du 24-Février de Sidi Bel Abbès, face à une très coriace et redoutable formation de l'USMBA, et qui allait d'ailleurs rapidement faire la différence au score, à deux reprises avant la pause. Les gars de la Mekerra avaient bel et bien assuré le coup de fort belle manière durant la première période de jeu, au point où les coups de boutoir concrétisés par le très opportuniste Balegh (6'), et Kourbia (31'), récompensaient avant terme l'équipe qui avait su rentrer très vif dans le sujet. Les gars de Soustara étaient bel et bien K.-O. debout, à l'image d'une défense usmiste dont la charnière centrale, composée pour la première fois par la paire Chafaï-Abdelaoui, n'a pas longtemps tenu le coup devant les multiples rushs bélabésiens. Le onze usmiste aligné par le coach Paul Put, et au sein duquel l'attaquant Guessan, est très vite tombé dans le jeu de la provocation, tant l'athlétique joueur franco-ivoirien, a longtemps couru en vain derrière un ballon devenu «insaisissable» pendant les premières 45 minutes, les Rouge et Noir étaient trop fébriles. D'ailleurs, le regard du technicien flamand était des plus noirs, et affichait le visage des mauvais jours, tant il est vrai que Paul Put avait pourtant pris le soin de mettre sérieusement en garde son équipe. Malgré le fait d'avoir renforcé après la pause, le potentiel offensif des Rouge et Noir, avec les rentrées des Andria, Beldjillali et Bouderbal, l'USM Alger a dû attendre la dernière minute du temps réglementaire pour réduire le score, grâce à son attaquant malgache, devant des Bélabésiens réduits à dix à partir de la 57ème mn, suite à l'exclusion de Zenasni, pour cause de 2ème carton jaune. Il est vrai qu'au cours de la deuxième mi-temps, les gars de Soustara ont repris du poil de la bête, mais comment arriver à revenir au score, au cours d'une partie que les coéquipiers de l'omniprésent Benguit ont tout simplement très mal abordée. Cette quatrième défaite des Rouge et Noir pour le compte de la 13ème journée de la Ligue 1 Mobilis, a tout simplement mis en lumière, de très sérieux déséquilibres apparus depuis l'entame de la saison en cours. Pour preuve, l'USM Bel Abbès a su exploiter à bon escient les nombreuses failles usmistes, et face auquelles le Belge Paul Put va devoir y remédier. Une défaite très logique du ténor algérois dans la Mekerra car les Meftah et consorts sont tombés avant-hier sur un sacré hôte bélabésien, et toujours aussi intraitable à domicile. Les Rouge et Noir doivent sérieusement revoir leur copie, au risque de perdre d'ici peu leur statut actuel de meilleur ténor de la Ligue 1.



Seule fausse note du match

Le comportement provocateur du portier Toual

Quand bien même la rencontre qui s'est déroulée jeudi dernier entre l'USM Bel Abbés et l'USM Alger, constituait un enjeu de taille pour les deux protagonistes du jour, d'autant plus que les sympathiques gars de la Mekerra, avaient à en découdre chez eux avec le ténor usmiste cher à Soustara, ce match a malheureusement donné lieu à des comportements des plus déplorables, de la part de certains joueurs locaux et visiteurs. Il est vrai que l'arbitre Bouzerar a très souvent fermé les yeux sur des fautes, tant l'engagement physique a provoqué de multiples contacts entre les joueurs bélabésiens et ceux de l'USMA.

Il est vrai que le football est ainsi fait. Toutefois, les multiples «accrochages» qui se sont répétés entre le joueur Guessan et plusieurs défenseurs de l'USMBA, ont atteint leur paroxysme lorsque notamment, le portier Toual a usé et largement abusé d'antijeu, en simulant dan sa surface de fausses blessures, devenues légion chez nous. La comédie à laquelle ont eu droit les nombreux téléspectateurs de la part du keeper bélabéssien était franchement indigne d'un footballeur qui a même poussé le bouchon en tentant d'agresser physiquement l'attaquant usmiste Guessan, et en proférant à l'égard du Franco-Ivoirien des propos «racistes». C'est franchement déplorable comme spectacle M. Toual!