CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE TIR AU PISTOLET Domination des athlètes de la 5e région

La sélection nationale militaire prépare les Jeux militaires mondiaux de 2019

Par équipes, la palme est revenue à la sélection de la 5ème RM avec un total de 1 101 points, suivie par la formation du commandement des forces terrestres avec 1 085 points et l'équipe de la 3ème RM en troisième place avec 1 065 points.

Les athlètes de la 5ème région militaire (RM) ont dominé le championnat national militaire des unités, commandements et régions au pistolet automatique, clôturé avant-hier au champ de tir électronique de la septième brigade blindée (7ème BB) Chahid Messaoud Benhadj de la ville de Téleghma (Mila).

Dans l'épreuve individuelle, le tireur de la 5ème RM, l'adjudant-chef, Mahmoud Ghoul s'est adjugé la première place grâce à un total de 545 points, devançant de deux points son rival, le sergent chef, Omar Hettab de la 8ème division blindée, et suivis de près (3 points d'écart) par l'autre sergent chef, Oualid Boutheldja du commandement de la Gendarmerie nationale (GN). Par équipes, la palme est revenue à la sélection de la 5ème RM avec un total de 1101 points, suivie par la formation du commandement des forces terrestres avec 1 85 points et l'équipe de la 3ème RM en troisième place avec 1065 points.

Chez les dames, et dans l'épreuve individuelle, les tireuses de la 1ère RM se sont illustrées décrochant la première place, revenue au sergent-chef, Mira Bencheikh (355 points), et la troisième remportée par le sergent-chef, Assia Bouguerdane (305), tandis que la deuxième place a été remportée par l'adjudant, Zaïneb Hamdaoui de la 3ème RM avec un total de 352 points. Par équipes, les tireuses de la 3e RM ont triomphé avec un total de 690 points suivis de la sélection de la 1ère RM (662 points) et de la formation du commandement de la GN (166 points). Le colonel Farid Bouras du service de sport militaire du Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), s'est félicité de «l'excellent niveau» de ces joutes qui se sont déroulées dans des conditions d'organisation, qualifiées de «parfaite».

60 athlètes dont neuf dames, issus de 17 équipes représentant les différentes unités, commandements et régions militaires ont pris part à cette compétition. «Cette manifestation sportive a permis de découvrir de nouveaux talents pour renforcer l'Equipe nationale militaire, et a offert une opportunité pour préparer une élite de tireurs et tireuses devant représenter l'Algérie aux prochains Jeux militaires mondiaux prévus en Chine en 2019», a-t-il estimé.

Pour sa part, le commandant de la 7ème BB de Téleghma, le colonel Belgacem Guessisa, a salué, dans son allocution de clôture prononcée aussitôt après la remise des médailles aux vainqueurs, les athlètes qui ont fait preuve d'esprit sportif et de rivalité loyale, lors de cette joute, qui s'inscrit, selon lui, dans les efforts déployés par le service des sports militaires de l'état-major de l'ANP, pour hisser les aptitudes compétitives du soldat, afin de mieux représenter l'Algérie aux prochains rendez-vous internationaux.