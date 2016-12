LIGUE 1 MOBILIS - 13E JOURNÉE: JS KABYLIE-O MÉDÉA (AUJOURD'HUI-16H) Les Canaris se méfient des gars du Titteri

Par Bachir BOUTEBINA -

Cette 7e sortie à domicile du ténor kabyle, devra impérativement se concrétiser par un succès, d'autant plus que la JSK compte dans son escarcelle 13 points, et reste sous la menace directe de la zone rouge.

La nouvelle sortie à domicile des Canaris du Djurdjura, prévue aujourd'hui face à l'Olympique de Médéa, va-t-elle être enfin la bonne, pour le ténor kabyle qui n'a pas remporté à ce jour le moindre succès au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou? C'est indéniablement la grande et récurrente question que se pose désormais toute la Kabylie, à quelques heures de cet inédit qui mettra aux prises le club phare des Genêts, et un néopromu médéen complètement transcendant, et face auquel les Canaris vont devoir réellement sortir le grand jeu. Et si lors de sa conférence de presse d'avant-match le coach Hidoussi a déclaré haut et fort que ses joueurs sont vraiment capables de venir à bout des Bleus du Titteri, il reste que du côté de son vis-à-vis Slimani, l'O Médéa vise au minimum le point du nul, cet après-midi à Tizi-Ouzou. Il est vrai que les Médéens voient désormais grand avec 20 points, et ont le droit parfaitement légitime de se présenter aujourd'hui sans le moindre complexe face à un hôte kabyle qui continue de jouer de véritable malchance à domicile. Selon le coach tunisien Sofiane Hidoussi, son équipe est actuellement en progression, quand bien même son secteur défensif a multiplié beaucoup d'erreurs, et qu'il va donc falloir éviter de répéter à tout prix contre cette coriace formation de l'Olympique, qui se présentera au grand complet. Il est vrai qu'au terme de sa large et très facile qualification acquise le week-end passé aux dépens du Widad de Tissemsilt (5-0), la JS Kabylie compte bien confirmer face à l'O Médéa, toutes ses vertus retrouvées en attaque, au point où Hidoussi aurait fait le choix de renouveler sa confiance au duo Ziaya-Boulaouidet. Il n'en demeure pas moins que des éléments comme Raïah et Aïboud, risquent fort de manquer à l'appel, pour cause de blessures, et ce sera donc à Mebarki d'être de nouveau à la manoeuvre avec Yettou. Il reste que les camarades de l'excellent latéral droit Redouani, devront faire preuve de beaucoup de concentration devant des Médéens dont le jeu actuel, peut réellement prendre à défaut n'importe quelle défense. Avec un Hamia terriblement efficace à la pointe de l'attaque des Bleus, et un groupe de joueurs très volontaires, à l'image de l'omniprésent capitaine Addadi, les Boukhanchouch et consorts, n'ont nullement rien à envier à leur prestigieux adversaire du jour. Bien au contraire, ce sont bel et bien les Canaris kabyles qui risquent de se retrouver au pied du mur, tant les gars du Titteri ont pris de la hauteur, et de surcroît avec l'art et la manière. Pourtant, cette 7ème sortie à domicile du ténor kabyle, devra impérativement se concrétiser par un succès, d'autant plus que la JSK compte actuellement dans son escarcelle 13 points seulement, et reste donc sous la menace directe de la zone rouge. Le ténor du Djurdjura aura donc cet après-midi à Tizi-Ouzou deux objectifs à atteindre: - primo: s'imposer pour la première fois à domicile. -Secundo: s'éloigner quelque peu de la zone des relégables. Côté médéen, l'Olympique jouera à fond ses cartes pour confirmer sa dernière fulgurante progression dans le haut du tableau. Il reste que les coéquipiers du toujours excellent ex-keeper international Nassim Ousserir, s'attendent à livrer un sacré match et au cours duquel l'ex-Canari Lemhane entend bien tirer son épingle du jeu, au même titre que le redoutable Heriat. Boulaouidet qui n'a pas encore ouvert son compteur à Tizi-Ouzou, est réellement mis en demeure de le faire cet après-midi contre son ex-club. Un face-à-face qui ne manquera pas de piment entre deux antagonistes qui joueront certainement la gagne d'un match dont le résultat final pèsera désormais beaucoup sur le ténor de la Kabylie. Dixit Sofiane Hidoussi: «Pour que le public revienne en force, il va falloir lui offrir la victoire, et rien d'autre!».