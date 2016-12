LIGUE 1 MOBILIS - 13E JOURNÉE: MC ORAN-JS SAOURA (AUJOURD'HUI-16H) Les Oranais visent la place du leader

Par Saïd MEKKI -

Les Hamraoua auront une chance inouïe pour rafler une première place au classement

Les Hamraoua recevront cet après-midi les Bécharis dans un match qu'ils doivent nécessairement gagner pour se hisser à la 1ère place suite à la défaite du leader, l'USMA.

Suite à cette défaite en déplacement, l'USM Alger reste leader avec 23 points mais n'est qu'à deux points seulement de son dauphin à savoir le MC Oran. Et justement, en cas de victoire cet après-midi des Hamraoua, le MC Oran occuperait la place de leader. Les fans des Rouge et Blanc restent bien optimistes quant à cette éventualité dans la mesure où, jusque-là, à domicile, les joueurs du coach Omar Belatoui, ont gagné pas moins de quatre matchs et n'ont été tenu en échec qu'une seule fois. En d'autres termes, le MC Oran demeure invincible à domicile cette saison.

Ce que les joueurs de la JS Saoura doivent bien savoir eux qui veulent bien confirmer leurs bonnes dispositions jusque-là. Ayant déjà gagné deux matchs contre cette même équipe de Béchar, le coach Belatoui, reste tout de même prudent en faisant remarquer que «cela ne veut pas dire que cette équipe de la JS Saoura me réussit bien. Le match sera difficile surtout en l'absence de notre public, précise-t-il avant d'ajouter que l'important serait d'empocher les trois points de la victoire...».

Versant dans le même sens, l'attaquant Hichem Chérif rassure qu'au sein du groupe «un seul mot d'ordre, battre la JS Saoura. On évite bien de parler de podium ou titre, pour le moment, poursuit le joueur du MCO, l'important est de gagner ce match à domicile comme on l'a souvent fait. Ce n'est qu'après qu'on ferait notre bilan» a-t-il conclu. Du côté de la JS Saoura, on notera qu'en déplacement, l'équipe de Béchar a enregistré jusque-là quatre défaites et deux nuls. Les deux nuls ont été arrachés face à l'USM Bel Abbès et au MC Alger. C'est dire que les joueurs du coach Karim Khouda peuvent bien piéger les Hamraoua chez eux ce samedi d'où la prudence que doivent afficher les joueurs du coach Belatoui. Pour ce déplacement à Oran, le coach de la Saoura a effectué un seul changement par rapport au dernier match de son équipe en coupe d'Algérie face à Magra à savoir en écartant juste l'attaquant Mehdi Benaldjia au profit du milieu offensif Brahim Saïdi. Ce dernier n'étant que le buteur de l'équipe espoir de la JSS, faut-il bien le préciser. Pour le défenseur Walid Tiboutine, la clé de la réussite dans ce mach serait de «rester lucides et concentrés face au MC Oran».

Le joueur de la Saoura estime par ailleurs que «c'est un match difficile d'autant que le MCO traverse une période faste et son classement actuel l'indique très bien. Mais, je dois également faire remarquer que notre équipe va également bien». Et au défenseur de la JSS de conclure que «nous aussi nous avons les moyens pour accrocher l'équipe adverse...». Ce qui devrait être perçu comme un véritable avertissement pour les joueurs du MCO, qui ne doivent en aucun cas sous-estimer cette coriace équipe de la JS Saoura, capable du meilleur comme du pire d'ailleurs...