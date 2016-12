23E COUPE D'ALGÉRIE DE RAFLE Victoire du JSFT et du NAR

Les équipes du JSFT (Sidi Bel-Abbès) chez les messieurs et du NAR Rouiba (Alger) chez les dames ont remporté, tard dans la soirée de vendredi, la 23e édition de la coupe d'Algérie de rafle qui s'est disputée à la salle omnisports de Bordj El Bahri (Alger). La triplette de la formation du JSFT s'est imposée en finale face au club El Rayanne de la Ligue de Biskra. La troisième place est revenue au TR Sétif. Chez les dames, les filles du NA Rouiba ont pris le meilleur en finale sur l'OC Touggourt, alors que la troisième place est revenue au GS Bel-Abbes. Trente triplettes de rafle, (19 messieurs et 11 dames) ont pris part à cette 23e Coupe d'Algérie. Avec six triplettes engagées chez les messieurs et quatre autres chez les dames, la wilaya d'Alger a été la plus représentée dans cette compétition. Organisée par la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), en collaboration avec la Ligue algéroise de la discipline, cette 23e édition de la coupe d'Algérie a été rehaussée par la présence du président de la Confédération africaine de rafle, l'Algérien Abdelkader Teriaki et de Amar Adadi, président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM). Le jeu de rafle est d'origine chinoise, mais a été repris par les Suisses, ensuite les Italiens qui ont su le développer. En Algérie, l'idée de la création d'une Fédération algérienne de rafle remonte à 1991. La discipline se joue dans une salle couverte et des terrains au revêtement synthétique (28 m de largeur et 4 m de longueur) et des boules synthétiques, selon les normes internationales.