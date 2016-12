CAN FÉMININE 2016 DE HANDBALL L'EN face à l'Angola pour une place en quarts

La sélection féminine algérienne de handball s'est inclinée face à son homologue tunisienne sur le score de 21-27, (mi-temps: 09-14), en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe B de la coupe d'Afrique des nations 2016, disputé avant-hier à Luanda. C'est la troisième défaite consécutive des Algériennes dans cette compétition, après celles concédées face au Congo (19-25), et la Guinée (17-24). L'Algérie avec zéro point termine à la dernière place du groupe B, et affrontera en quart de finale, prévu aujourd'hui, l'Angola première du groupe A. Dans l'autre match du groupe B, disputé dans la matinée de vendredi, Les Congolaises se sont imposées face à la Guinée (33-18).