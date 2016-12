COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS DE BASKET-BALL Les dames du GSP éliminées en quart de finale

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers ont été éliminées en quart de finale de la coupe d'Afrique des clubs champions, en s'inclinant face au club organisateur Ferroviario Maputo sur le score de 57 à 69, (mi-temps: 34-30), avant-hier à Maputo. Les Pétrolières en tête au tableau d'affichage après les deux premiers quart-temps, ont laissé les Mozambicaines, portées par leur public, revenir au score et passer devant dans le 3e quart-temps remporté (24-15), avant de s'imposer avec 12 points d'écart (69-57). Les deux premiers quarts de finale disputés vendredi, ont vu la qualification des tenantes du titre du Deportivo de Primeiro de Agosto et l'Inter Club d'Angola, en s'imposant respectivement devant Kenya Ports Authority (72-40), et l'Athletic Politecnica du Mozambique (62-33). Le dernier quart de finale se joue actuellement entre le FAP du Cameroun et First Bank du Nigeria.