COURBIS, EX-COACH DE MONTPELLIER "Boudebouz doit s'améliorer sans le ballon"

Le technicien français Rolland Courbis a parlé des défauts de l'international algérien Ryad Boudebouz sur le plateau de SFR Sport. «Pour lui, le football commence quand il a le ballon dans les pieds. Il doit se démarquer plus et s'améliorer dans le déplacement sans ballon», dira Courbis qui reproche aussi à Boudebouz son altruisme et son désir un peu exagéré de faire marquer ses camarades au lieu de tenter d'améliorer son capital buts. «Face aux bois vides, il attend l'un de ses coéquipiers pour lui faire la passe», résume l'ancien entraîneur de l'USM Alger. «Boudebouz est un bon joueur et il peut devenir un énorme joueur. Il en prend le chemin et je le lui souhaite», lança Courbis qui a relancé l'ancien sochalien à Montpellier.