GHEZZAL RÉPOND À L'INTÉRÊT DE L'ATLÉTICO MADRID "C'est encourageant"

L'international algérien de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, a réagi en conférence de presse à l'intérêt du club espagnol de l'Atlético Madrid pour ses services. «L'information, je l'ai lue ce matin dans L'Équipe. Je n'étais pas plus au courant que ça. Mais si c'est vrai, tant mieux. Ça montre que mon travail sur le terrain plaît à de grands clubs. C'est encourageant», a déclaré Ghezzal qui confirme que des contacts sont engagés avec d'autres clubs tout en réitérant son envie de rester à Lyon. «J'avais déjà exprimé mon souhait de rester à l'OL. Après, oui, on discute avec d'autres clubs car ça fait partie de la situation. Mais aujourd'hui, je n'ai pas plus d'accord avec l'OL qu'un autre club. Avec l'OL, on est dans une négociation. Il y a un aspect financier et un aspect sportif. Il y a mon choix de carrière qui rentre aussi en compte. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer que ma situation ne s'est pas réglée rapidement», a expliqué le prodige lyonnais, ravi de retrouver sa forme habituelle après une entame de saison très compliquée. «Je me sens plutôt bien. C'est vrai que j'ai eu un début de saison un peu compliqué. Mais j'arrive à retrouver mes sensations de l'année dernière. Je me sens bien et le coach me fait confiance. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est d'être apte pour être performant et apporter à l'équipe», dira l'international algérien, pas très perturbé par ce flou qui entoure encore son avenir professionnel. «J'aimerais que ça soit réglé, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Donc je dois faire abstraction de tout ça pour être performant sur le terrain. Je trouve que cela n'a pas plus d'impact que cela sur mes performances. J'ai aussi des conseillers qui sont là pour gérer ça et me laisser me concentrer uniquement sur le terrain. Maintenant, c'est vrai que dès l'été dernier, j'aurais aimé que ça se règle très vite. Tout le monde sait que le mercato s'ouvre dans un mois. Est-ce que ça va se régler avant? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire oui ou non», a t-il précisé. L'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, estime, lui, que la balle est dans le camp de Ghezzal qu'il souhaite bien évidemment garder dans son effectif. «C'est une situation complexe pour le club, mais je pense aussi pour lui. J'espère qu'on en saura plus après la trêve hivernale et qu'une décision sera prise le concernant. (...) C'est lui qui doit faire son choix. Je lui ai déjà parlé et il sait ce que j'en pense. C'est lui qui doit prendre la décision finale. Il a besoin d'un peu de temps d'après ce que j'ai compris. Il faut lui laisser le temps de bien réfléchir jusqu'à la trêve. Après celle-ci, je pense qu'on aura besoin d'une position ferme de sa part. Moi, je milite pour qu'il reste par rapport à ce qu'il fait sur le terrain», a affirmé le coach lyonnais en conférence de presse.