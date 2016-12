LIGUE 2 MOBILIS-11E JOURNÉE Le Paradou reprend le pouvoir

Le Paradou AC a repris les commandes de la Ligue 2 Mobilis avant-hier, en battant l'AS khroub (3-1) pour le compte de la 11e journée, marquée également par la défaite de l'ex-leader, la JSM Béjaïa (1-0) chez la JSM Skikda, au moment où l'ASO Chlef est allé ramener une précieuse victoire de chez le MC El Eulma (1-0). Solide leader pendant les huit premières journées, le PAC avait traversé un léger passage à vide, en concédant un nul à domicile contre l'ASM Oran (1-1) et surtout une lourde défaite chez l'Amel Boussaâda (3-0), permettant à la JSMB d'occuper seule la première place pendant les deux dernières semaines. Mais le PAC s'est bien ressaisi ce week-end et a repris les rênes. Le club de Kheireddine Zetchi a fait la différence grâce à Meziani (2'), Bouabta (13') et Benyoucef (30'), au moment où Sayah a réduit le score pour l'AS Khroub à la 55e minute. De son côté, la JSMB a commencé par tenir bon pendant 73 minutes à Skikda avant de s'incliner devant Khadri auteur de l'unique but de cette rencontre concédant ainsi leur deuxième défaite de rang. L'ASO Chlef s'est également contenté d'un petit but à El Eulma pour ravir trois précieux points au MCEE.

Une réalisation signée Soltani (54'), alors que Noubli avait raté un penalty pour le club eulmi à la demi-heure de jeu. L'USM Blida, autre prétendant à l'accession, a lui aussi réussi une bonne opération en battant l'Amel Boussaâda (2-1), grâce à Aïssa El Bey (14') et Rabti (32'), au moment où Chaouti avait réduit le score pour les visiteurs (45'). Dans le bas du tableau, c'est le MC Saïda qui a réussi la meilleure opération, en remportant une précieuse victoire dans la course au maintien, après sa victoire contre l'US Biskra (1-0). Un but signé Zouari à la 12e minute permet au MCS de rejoindre son adversaire du jour au classement, ex-aequo avec 14 points, au moment où les lanternes rouges GC Mascara et RC Arbaâ ont été tenues en échec à domicile respectivement par la WA Boufarik et l'ASM Oran, avec le même score d'un but partout. Le GCM avait fait le plus dur, en ouvrant le score dès la (31') par Souakir, mais à force d'insister le WA Boufarik a réussi à égaliser par Farhi (90'+1). A Larba, c'est tout le contraire qui s'est produit, puisque c'est l'ASMO qui menait dès la 17e, grâce à Tchiko, mais les locaux ont réussi à arracher l'égalisation grâce à Bahi, ayant surgi tel un diable à la 90e pour limiter les dégâts. Le derby CRB Aïn Fakroun - CA Bordj Bou Arréridj, pourtant très prometteur sur papier, s'est finalement soldé par un nul vierge.