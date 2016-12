SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE FOOTBALL FÉMININ Akbou accueille l'initiative du 21 au 23 décembre

La Fédération algérienne de football (FAF) organise, en collaboration avec la Ligue de football féminin, un séminaire international sur le football féminin du 21 au 23 décembre 2016 à Akbou (Béjaïa), avec la participation de conférenciers de Tunisie et du Racing Saint-Denis (France). Le séminaire portera essentiellement sur l'organisation des compétitions, l'administration et l'aspect médical du football féminin. La rencontre est ouverte aux présidents des clubs de la division nationale, leurs secrétaires généraux, directeurs techniques sportifs, entraîneurs, médecins, assistants médicaux et joueuses des clubs.