SÉRIE A Naples et Ghoulam corrigent l'Inter

Pour le compte de la 15e journée de Série A, Naples recevait avant-hier soir, l'Inter Milan pour un choc entre deux équipes en manque de points. Ce soir tout est allé très vite, trop vite pour l'Inter à San Paolo et il ne fallait pas être en retard au risque de manquer des 2 buts. 5 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu au Napoli pour planter 2 buts aux coéquipiers d'Icardi par le biais de Zielinski (2') et Hamsik (5'). L'Inter retombe dans ses travers après une belle victoire contre la Fiorentina (4-2). Après avoir inscrit 2 buts coup sur coup, Naples entrait déjà dans une phase de gestion tout en n'hésitant pas à multiplier les phases offensives. Tandis que l'Inter se cassait les dents sur une défense solide à l'image d'un Koulibaly monstrueux ou d'un Reina vigilant. Au retour des vestiaires, Naples va inscrire un troisième but par le biais d'Insigne. L'international italien n'avait qu'à pousser le ballon mal négocié par Handanovic à la suite d'un corner de Ghoulam. Titulaire ce soir, l'international algérien a disputé l'intégralité de la rencontre et a été comme à son habitude très propre dans ses interventions. Score final 3-0, Naples sixième, se rapproche provisoirement à un point de la Roma et du Milan, respectivement 2ème et 3ème du classement.