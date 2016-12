MC ALGER Le Doyen confirme son hégémonie

Par Bachir BOUTEBINA -

La rencontre qui s'est déroulée avant-hier à huis clos au stade Omar-Hamadi de Bologhine entre le Mouloudia d'Alger et le Rapid de Relizane, est finalement revenue au Doyen sur le score de 2-0, et confirme ainsi l'hégémonie du ténor algérois sur les gars de la Mina. Les deux buts Mouloudéens inscrits sur balle arrêtées par Hachoud, d'abord sur coup-franc direct (57'), puis sur penalty (90+4), ont finalement eu raison des Relizanais, qui avaient pourtant longtemps tenu la dragée haute à leur prestigieuse hôte du jour. Tebbi, et notamment Benayad, auraient pu niveler la marque à plusieurs reprises, et les protégés du coach Bouakkaz auraient même pu rejoindre la pause en leur faveur, si l'arbitre Achouri avait désigné le point de penalty. Il faut dire aussi que Achouri, dont l'arbitrage a été des plus hésitants, aurait pu en faire de même au profit du Mouloudia, en accordant dans un premier le penalty aux Algérois, avant de se rétracter. Il est vrai aussi que le Mouloudia d'Alger a encore raté plusieurs occasions nettes, et toutes lamentablement, par Nekkache et surtout Hadj Bouguèche. Des ratages à la pelle qui ont d'ailleurs failli coûter très cher au onze aligné par le coach Mouassa, notamment lorsque Benayad a réussi un magistral lob, suite à une sortie hasardeuse du portier Chaal, et sauvé miraculeusement de la tête par Demmou, alors que le score était vierge. Mais quelques minutes plus tard, Hachoud allait débloquer la situation, en inscrivant son premier but de la saison, avant de récidiver dans le temps additionnel, aux dépens d'un Rapid qui n'a nullement démérité face à son éternelle bête noire. Le huis clos semble décidément convenir au Mouloudia d'Alger qui vient de remporter son 5e match sans public, et rejoint au classement l'USM Alger, en attendant de jouer ce mardi à Béjaïa son match retard, prévu contre les Crabes du MOB, l'actuelle lanterne rouge du moment avec 7 pts, et que précède au classement le RC Relizane (11pts). Malgré ce dernier faux pas des Lions de la Mina à Bologhine, le Rapid reste plus que jamais fixé sur son principal objectif, en l'occurrence sa survie en Ligue 1 Mobilis, et sa prochaine sortie à domicile est prévue face à l'USM El Harrach, et qui vaut désormais son pesant d'or pour les Relizanais. Dixit Kamel Mouassa: «Le MCA a certes battu le RCR, mais il est trop tôt de parler du titre car on doit d'abord confirmer en déplacement contre le MO Béjaïa et l'O Médéa, avant d'accueillir l'USMBA. Je déplore une fois de plus le manque de réalisme de mes attaquants actuels, et je suis même outré par la nonchalance de certains joueurs face à Relizane!». Il est vrai que le Mouloudia doit une nouvelle fois une sacrée chandelle à Hachoud. Pour l'histoire, depuis sa première accession historique en 1985, dans l'ex-première division nationale, le RC Relizane et le MC Alger s'étaient neutralisés à quatre reprises, et depuis le dernier retour en Ligue 1 Mobilis du Rapid, le Mouloudia s'est imposé à ce jour par quatre fois aux dépens des Lions de la Mina.