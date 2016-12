ASO CHLEF Trois précieux points pour la bande à Ifticène

Par El Bouali DJILALI -

L''équipe de l'ASO a réalisé une bonne opération lors de cette 11e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, en s'imposant à El Eulma face au MCEE sur le score d'un but à zéro, marqué par Soltani à la 52e minute. Ce succès permet aux gars d'Ifticène de rester en course pour l'accession en Ligue 1 et garder le contact du haut du tableau. Les Chélifiens se retrouvent maintenant à la 4e place avec 19 points au compteur et à trois points du leader le PAC, à un point seulement de la 2e place occupée par l'USMB et la JSMB. Les camarades de Messaoud étaient dans l'obligation de ramener la victoire surtout après le faux pas enregistré à domicile contre l'équipe d'Aïn Fakroun. Les Rouge et Blanc ont bien réagi en empochant les trois précieux points très importants pour la suite du parcours et cela à quatre journées de la fin de cette phase aller. L'ASO a réalisé donc une belle opération au stade Messaoud-Zougar d'El Eulma, profitant ainsi du huis clos et de la situation de l'équipe du MCEE. Avec ce second succès ramené de l'extérieur, après celui face à la JSM Skikda, le moral du groupe est désormais au top, avant de recevoir le leader, le PAC, ce mardi au stade de Chlef lors d'un match explosif. Les partenaires de Melika ne dovient absolument pas rater ce rendez-vous devant leur public afin de réaliser leur objectif et grimper enfin sur le podium.